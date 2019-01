Rissa tra donne davanti all' ospedale pediatrico di Napoli

È successo in TV – 22 gennaio 2006 : Rissa verbale tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo a Domenica IN (VIDEO) : Doveva essere una puntata di Domenica IN come tutte le altre ma così non è stato. Mara Venier, giunta alla sua ottava edizione da conduttrice del contenitore festivo di Rai 1, non pensava di dover vivere un incubo in quella puntata del 22 gennaio 2006: davanti a lei due personaggi simbolo di due edizioni dell'Isola dei famosi, Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, protagonisti di una ormai storica rissa verbale che ha fatto sobbalzare sulla ...

Napoli - violenza all'ospedale Santobono : Rissa tra donne davanti ai piccoli pazienti : 'Ancora una video segnalazione che riprende comportamenti violenti all'interno di un pronto soccorso. Stavolta siamo all'ospedale pediatrico Santobono dove due signore sono state riprese mentre si ...

Ora o mai più - Amadeus suda freddo. Rissa in diretta tra Orietta Berti e Donatella Rettore : "Quello che odio" : Rissa tra primedonne a Ora o mai più. Orietta Berti e Barbara Cola hanno duettato sulle note di L'amore diventa poesia nella prima puntata del talent-vip di Amadeus su Raiuno. Tra i giudici, una severissima Donatella Rettore ha bocciato la concorrente con un giudizio spietato: "Questo è tutto ciò ch

Torino - Rissa tra ultras prima del derby del 15 dicembre : otto denunciati. Nei video lanci di sedie e cinture : otto ultras sono stati denunciati per una rissa scoppiata sei ore prima del derby Torino-Juventus del 15 dicembre, quando, vicino allo stadio ‘GrandeTorino’, due gruppi di tifosi si sono fronteggiati con cinture, caschi e lancio di sedie prese da un dehors. Si tratta di cinque esponenti di ‘Tradizione’ e tre di ‘ultras Granata’ accusati di strumenti atti ad offendere, lancio di oggetti, resistenza a pubblico ...

Orgia si trasforma in Rissa : poliziotto interviene e trova lì la moglie : Mentre il marito era al lavoro, la moglie si dava alla pazza gioia, convinta che non sarebbe mai stata scoperta. Mai avrebbe pensato infatti, che l’Orgia a cui stava partecipando si sarebbe trasformata in una rissa e che, chiamata la polizia, sarebbe intervenuto proprio il marito. È successo in Messico, nella città di Ciudad Victoria, dove tre cadetti della polizia dello stato di Tamaulipasm, due donne e un uomo, dopo una serata a base di ...

Rissa IN CHIESA - EREDITÀ CONTESA TRA 11 FIGLI/ Padre avvocato 'anziana sapeva ciò che firmava' - Pomeriggio 5 - : Bari, picchiato in CHIESA dal parroco per l'EREDITÀ CONTESA tra undici fratelli. La madre 'costretta' a firmare un foglio ma non ci sarebbero prove.

NAPOLI - Rissa tra PARENTI AL FUNERALE/ Video - il fotografo-testimone : "ho ricevuto minacce per il filmato" : RISSA al FUNERALE NAPOLI: Video choc, 4 pattuglie per calmare le acque. Indignazione e paura, minacce al fotografo-testimone che ha documentato il tutto

Rissa dietro le quinte tra le ospiti vip di Amadeus. Lui interviene per dividerle. Cosa è successo : Anche gli artisti sono esseri umani, con pregi e difetti, caratteracci e umanità. Insomma, anche loro sbagliano. Ma mai nessuno avrebbe potuto immaginare una Rissa tra due pilastri della musica degli anni ’70-’80. Parliamo di Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Pare che tra i due membri del cast di “Ora o mai più” non corra buon sangue. dietro le quinte del programma RAI condotto da Amadeus i rapporti tra Ornella e Donatella sarebbero davvero ...

Rissa tra parenti nel crotonese - feriti padre e figlio : COTRONEI , CROTONE, - Al culmine di una Rissa un cinquantacinquenne ha puntato un coltello alla gola del nipote trentenne provocandogli una lesione superficiale per poi colpire al capo con una ...

Fulham - nervi tesissimi tra Mitrovic e Kamara : furiosa Rissa durante una lezione… di yoga : I due giocatori del Fulham sono venuti alle mani durante una lezione di yoga, tempestivo l’intervento dei compagni di squadra per separarli Tra Mitrovic e Kamara non corre buon sangue, nonostante i due siano compagni di squadra al Fulham. Dopo il litigio per battere un calcio di rigore nel match contro l’Huddersfield, i due sono venuti alle mani durante una lezione… di yoga. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, ...

Amici - la Rissa tra Giordana Angi e Mameli : 'Non ti permettere!'. Salta tutto - terremoto nel talent : Cambio squadra ad Amici in vista. A pesare i rapporti, ormai logori, tra Giordana Angi e Mameli . Secondo la capitana il collega cantante si sentirebbe il migliore di tutti e il ragazzo ha risposto ...

