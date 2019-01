Rio Ferdinand shock | «Ero pazzo Bevevo dieci pinte di birra e poi vodka»

Rio Ferdinand rivela : 'Per colpa dell'alcool non ricordo alcuni momenti della mia carriera' : "Per colpa dell'alcool non ricordo dei momenti della mia carriera". E' la difficile ammissione di Rio Ferdinand che nel corso di una intervista rilasciata al 'The Guardian', ha raccontato la sua ...

Rio Ferdinand : 'Non ricordo le vittorie a causa della birra' : E' stato per anni una bandiera del Manchester United , club con cui ha vinto praticamente tutto, oltre a essere uno dei difensori più forti al mondo per al almeno un decennio. Rio Ferdinand , però, ha rischiato di distruggere la sua carriera ai tempi in cui era una giovane promessa del West Ham . Tutta colpa dell'alcool. "Quando ero più ...

Racconto shock di Rio Ferdinand - paura e terrore su un volo della Nazionale inglese : “pensavo che saremmo morti” : L’ex difensore dell’Inghilterra ha raccontato di aver temuto per la propria vita durante il volo di rientro della Nazionale dopo i Mondiali del 2006 Le tragedie aeree purtroppo hanno fatto piangere nel corso degli anni anche il calcio, costretto a perdere squadre mitiche come per esempio il Grande Torino. Intere società distrutte da un destino crudele, apparso invece alquanto benevolo con la Nazionale ...