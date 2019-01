Ricordiamo i bambini di Auschwitz con i disegni del Blocco 27

huffingtonpost

(Di martedì 22 gennaio 2019) "Ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino", diceva Picasso negli ultimi giorni della sua vita. Proprio i, infatti, riescono a trasmetterci ciò che accade con semplicità unica che sia qualcosa di gioioso o di disumano o terrificate.Segni di vita familiare dei nostri figli che conserviamo in una scatola al sicuro in qualche armadio o segni universali e potenti deivittime delle mostruosità del mondo che ci risvegliano a ciò che accade come uno schiaffo al nostro codardo abituarci.Segni di qualcosa di grande che accade. La pagella nella tasca di un bimbo morto in fondo al mare, idi quelli che, invece, ce l'hanno fatta o quelli di altri ancora, come i siriani, che ci mostrano semplicemente l'orrore della guerra.Accade cosi che in questi giorni di Memoria e di tante, troppe, palesi ingiustizie proprio verso i ...