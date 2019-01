Resident Evil 2 riceverà i costumi del gioco originale al lancio attraverso DLC

Resident Evil 2 riceverà la modalità "The Ghost Survivors" : Di recente, Capcom ha tenuto un livestream dedicato all'atteso remake di Resident Evil 2. Insieme a materiale di gameplay, lo sviluppatore ha anche annunciato il contenuto gratuito che arriverà dopo il lancio. Come segnala Gamingbolt, chiamata "The Ghost Survivors", questa è essenzialmente una nuova modalità che permetterà ai giocatori di prendere parte a missioni generate casualmente. Conterrà personaggi come Robert Kendo e Katherine, la figlia ...

I primi 15 minuti di Resident Evil 2 in video : spoiler per l’avventura di Claire : La febbre da Resident Evil è ormai inarrestabile. Dopo aver lanciato sul mercato un settimo capitolo di "rottura", Capcom è infatti pronta al grande ritorno della celebre saga survival horror. Un ritorno che pesca a piene mani dal suo glorioso passato. Il 25 gennaio 2019 debutterà allora sul mercato il remake di Resident Evil 2, destinato a PC, PlayStation 4 e Xbox One, e pronto a riportare in auge uno dei videogiochi orrorifici più amati dai ...

Possibile remake di Resident Evil 3 : Nemesis - le novità al 22 gennaio : La nostalgia pare aver contagiato anche gli amanti dei videogame. E con loro i principali attori del mercato. Non è infatti un segreto che gli ultimi anni ci abbiano regalato non solo diverse riedizioni in miniatura di alcune delle console più amate del passato - dal NES alla prima PlayStation -, ma anche una buona quantità di remake e remaster di titoli già disponibili da tempo. Alcuni di questi, poi, sono rifacimenti di vere e proprie leggende ...

Un video gameplay di Resident Evil 2 mostra i primi 15 minuti della campagna di Claire e la possibile presenza degli scenari A e B : Nel giro di pochi giorni, Capcom lancerà il suo attesissimo remake del classico titolo survival-horror, Resident Evil 2. Mentre si avvicina il giorno dell'uscita, la compagnia sta spingendo con materiali promozionali come trailer e la 1-shot demo che offre ai giocatori uno spaccato della storia di Leon S. Kennedy e che è stata scaricata oltre 2 milioni di volte.Ora, come segnala Gamerant, è emerso un video online che mostra i primi quindici ...

La demo "1-shot" di Resident Evil 2 supera quota 2 milioni di download : Capcom ha annunciato che la demo 1-shot di Resident Evil 2 è stata scaricata oltre due milioni di volte dalla sua uscita solo poche settimane fa.Come riporta Videogamer, le statistiche sono state rivelate su Resident Evil.net, anche se tracciano solo i download per i giocatori che hanno scelto di condividere i propri dati. In altre parole, c'è probabilmente una buona parte dei giocatori che ha scaricato la demo che non vuole condividere i propri ...

Leon o Claire? La scelta è tua nel trailer interattivo di Resident Evil 2 : 21/01/2019 Scienza e tecnologia Il remake del secondo capitolo della saga in vendita dal 25 gennaio per PS4, Xbox One e Pc Sei tu asceglere se seguire Leon o Claire nel trailer interattivo di Resident Evil 2. E' ...

Perché Resident Evil 2 su Nintendo 64 è uno dei porting per console più ambiziosi di sempre - articolo : Al giorno d'oggi, gli sviluppatori e i publisher creano i propri giochi con una serie di piattaforme in mente ma è bene ricordare che le cose non sono sempre andate così. I titoli, infatti, in precedenza, venivano lanciati prima nei cabinati per arcade per poi essere portati sulle home console e solo dopo l'arrivo di hardware come l'originale PlayStation le cose hanno iniziato a cambiare con giochi sviluppati specificamente attorno ai punti di ...

Resident Evil 2 Remake porta il RE engine di Capcom su un altro livello - analisi tecnica : Di recente Capcom ha pubblicato una versione multipiattaforma di Resident Evil 2 Remake: la cosiddetta demo “1-shot” che concede agli utenti soltanto 30 minuti per giocare una piccola parte del gioco intero. In base a ciò che abbiamo visto, si preannuncia come un bellissimo gioco che vede le console, per la prima volta, spingere le funzionalità superiori del RE engine, e gli sviluppatori prendere alcune interessanti decisioni tecniche sia per le ...

Resident Evil 2 : emergono nuovi dettagli su durata del gioco e possibili DLC in programma : Se state aspettando anche voi l'arrivo dell'attesissimo remake di Resident Evil 2, dovete sapere che per il momento vi sono novità in quanto a durata ed eventuale DLC in programma.Come segnalato su Resetera infatti, in seguito ad un'intervista col director Kazunori Kadoi e il producer Yoshiaki Hirabayashi in occasione di un tour a Dubai per la promozione del gioco, sono emerse interessanti informazioni riguardo la durata del gioco: secondo ...

Lo storico doppiatore di Leon dell'originale Resident Evil 2 si unisce al team di Daymare : 1998 : Se siete fa della saga di Resident Evil sicuramente vi ricorderete di Invader Studios, talentuosa compagnia indipendente italiana che qualche anno fa cominciò i lavori su un remake fan made del classico di Capcom Resident Evil 2. Purtroppo in seguito il progetto è stato annullato a causa del remake "ufficiale" di Resident Evil 2 ma Invader Studios non si è arresa ed ha impiegato le sue risorse nello sviluppo di Daymare: 1998, un survival horror ...

La prima recensione di Resident Evil 2 morde la rete : remake capolavoro? : Manca esattamente una settimana da quello che già da ora promette di essere uno dei giorni più caldi del 2019. Almeno per i videogiocatori. Il prossimo 25 gennaio, Resident Evil 2 sarà infatti disponibile nei negozi fisici e digitali. Un remake, quello confezionato da Capcom, che vuole sì omaggiare il classico survival horror del 1998, ma anche reinterpretarlo in chiave moderna per la nuova generazione. Le piattaforme graziate dall'operazione ...

Un video analizza la demo di Resident Evil 2 : Come ormai saprete, la demo di Resident Evil 2, "1-shot", è stata resa disponibile. Questa versione di prova a tempo, 30 minuti, permette un assaggio dell'atteso remake in arrivo tra pochi giorni.Dopo la pubblicazione della demo, ecco arrivare puntuale l'analisi della redazione britannica di Digital Foundry che ha analizzato la versione di prova sulle varie piattaforme.La versione PC, a quanto pare, è risultata la migliore ma il RE Engine si è ...

Resident Evil 2 : grafica a confronto su PS4 - Xbox One e PC. Quale la migliore? : L'orrore più pregiato di casa Capcom tornerà sui nostri schermi il prossimo 25 gennaio. È questa la data scelta dal colosso di Osaka per l'uscita di Resident Evil 2 su PlayStation 4, Xbox One e PC, remake del classico survival horror del 1998. Un remake per forza di cose attesissimo dai fan di vecchia data e da quelli più giovani, impazienti di esplorare - forse per la prima volta - le terrificanti location della Stazione di Polizia di Raccoon ...

Resident Evil 2 : è possibile concludere la demo in meno di 3 minuti? : Capcom ha recentemente messo a disposizione degli utenti, il download per la “1-shot demo” dell’atteso Resident Evil 2. Una peculiare modalità per il quale è possibile provare l’esperienza con un tempo massimo di 30 minuti. Moltissimi videogiocatori si sono chiesti se ci fosse un modo per poter rigiocare la demo ed effettivamente un modo c’è. I passaggi sono davvero semplici, dopo aver già usufruito dei 30 minuti di gioco, dalla console ...