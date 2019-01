Reportage dal nuovo campus cinese di Huawei | dove nasce la tecnologia del futuro

Degrado all'ospedale Loreto Mare - il fotoReportage choc dei sindacati : Un dossier fotografico per denunciare lo stato di Degrado e abbandono dell'ospedale Loreto Mare, presidio napoletano in via Vespucci ormai depotenziato di reparti e specialistiche. E' l'iniziativa dei ...

A "Non è l'Arena" il retroscena sul Reportage di Corona dal bosco della droga : Questa sera a 'Non è L'Arena' di Massimo Gilletti, Fabrizio Corona , si presenta per la prima volta nella veste di reporter e mostra il filmato girato nel bosco di Rogoredo per cui è finito in ...

I Reportage di Radio 24 : dall'addio alla Brexit fino all'«amica geniale» : Sabato 1 dicembre è la volta della Brexit, condotto da Sergio Nava, e domencia 2 dicembre, per gli spettacoli, la serie televisiva tratta da 'L'amica geniale' di Elena Ferrante, condotto da Marta ...

‘L’Orizzonte lontano’ - su Loft il nuovo Reportage di Di Battista dal Guatemala : “Seminiamo l’indipendenza insegnando la sovranità alimentare” : “Noi stiamo piantando un seme di indipendenza, attraverso la capacità di auto prodursi”. Alessandro Di Battista torna con la 5° puntata de ‘L’Orizzonte lontano’, in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma televisiva Loft. Dopo aver lasciato il Messico e attraversato il Belize, Alessandro, Sahra Lahouasnia e il piccolo Andrea arrivano in Guatemala, presso la comunità di Nuevo Horizonte, nella regione del Péten. Alessandro c’era ...

Riace - Reportage dal paese senza più migranti : “Rischio che torni borgo fantasma. Abbiamo già chiuso scuole e negozi” : Dopo lo smantellamento del modello Riace con l’inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il sindaco Mimmo Lucano e la revoca dello Sprar da parte del ministero dell’Interno, il paesino della Locride vive un momento di difficoltà per i trasferimenti dei migranti ma non abbandona la speranza per il futuro. In queste ore molti migranti stanno lasciando Riace. Alcuni, però, dopo essere partiti e dopo aver visto gli Sprar che li dovranno ospitare, sono ...