Regno Unito | l' hedge fund di Ken Griffin investe nell' immobiliare a Londra

Brexit - ecco cosa devono fare i cittadini europei residenti nel Regno Unito per non diventare clandestini : Partita la nuova procedura per ottenere il visto permanente: coinvolti 3 milioni e mezzo di stranieri di cui 700mila italiani

Brexit - il Regno Unito ci insegna che il sovranismo è il fallimento della democrazia : Il sovranismo, inteso come la volontà popolare che guida e si sostituisce alla mano magica del governo democratico semi-paralizzata, altro non è che sinonimo di fallita democrazia. La parola sovranismo, infatti, nasconde una realtà che fa paura a tutti: il meccanismo politico che garantisce che la maggioranza non abusi del proprio potere e faccia gli interessi della moltitudine dei votanti non funziona più. Senza tornare troppo indietro nel ...

“Abbiamo seguito i nostri figli nel Regno Unito - ricominciando la gavetta a 50 anni. Ecco la nostra seconda vita” : “Da quando ci siamo trasferiti in Inghilterra sono passati quattro anni, non sempre facili, ma tutti carichi di vita”. Silvia e Marco Forgione sono sposati da 25 anni e hanno due figli, Lisa (28) e Alberto (24). Fino al 2013 si svegliavano tutti e quattro a Milano, dove avevano una bella casa, una situazione economica stabile e gli affetti più cari. Ma quando i due ragazzi sono emigrati in Inghilterra, i genitori hanno deciso di ...

'L'Ue non è un comitato d'affari'. Mattarella chiede chiarezza al Regno Unito : Roma, 18 gen., askanews, - Sergio Mattarella rispetta qualsiasi decisione britannica sulla Brexit ma chiede 'chiarezza delle posizioni'. 'L'Unione europea non è un comitato d'affari ma una comunità di ...

Regno Unito - rallentano le vendite nel mese di dicembre : I consumi nel Regno Unito sorprendono in negativo gli analisti . Secondo l'Office for National Statistics, nel mese di dicembre le vendite al dettaglio espresse in volume, ossia in base alla quantità ...

Brexit : 5 scenari possibili per Regno Unito e UE : Il cosiddetto 'no deal': se non passa la sfiducia a May e non si trova un'alternativa, l'iter prevede un'uscita senza accordo la sera del 29 marzo 2019 con il rischio di un terremoto su economia, ...

Regno Unito - giovane calciatrice muore improvvisamente : aveva la febbre : Il mondo del calcio inglese è sotto choc. Molly Webb faceva parte della squadra dei Loughborough Foxes. Domenica è morta dopo aver manifestato sintomi simil-influenzali.Continua a leggere

Clarks non produrrà più scarpe nel Regno Unito - scrive il Telegraph : Clarks, lo storico marchio di scarpe che ha contraddistinto il look dei giovani di sinistra nel Sessantotto, intende non produrre più nel Regno Unito. La società fondata nel 1825 dai fratelli Cyrus e ...

Brexit - le reazioni europee : Regno Unito rischia uscita brutale dall’Ue : L'Unione europea e i suoi Stati membri stimano che il rifiuto da parte del Parlamento britannico dell'accordo per la Brexit tra Londra e Bruxelles pone il Regno unito a rischio di una brutale uscita dall'Ue. "Esorto il Regno unito a chiarire le sue intenzioni al più presto possibile. Non rimane molto tempo", ha commentato il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. "L'accordo sul ritiro è un compromesso equo e rappresenta il miglior ...

Regno Unito - prezzi di fabbrica crescono a ritmo più lento : Frenano i prezzi alla produzione nel mese di dicembre. Secondo l' Ufficio Nazionale di Statistica, ONS, , l'indice dei prezzi alla produzione, output, è sceso dell'1% mensile seppur a un ritmo più ...

Mercato immobiliare del Regno Unito sempre più caro : L'ultima indagine condotta dall' Office for National Statistics, ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide , evidenzia per novembre un aumento dei prezzi delle case del ...

Regno Unito - inflazione dicembre in linea con le attese : In moderata flessione l'inflazione nel Regno Unito. Lo rileva l' Office for National Statistics, ONS, , spiegando che i prezzi al consumo, nel mese di dicembre, hanno registrato un incremento del 2,1% ...