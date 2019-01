Recupero funzionale in acqua | per quali patologie è indicato e quali sono i benefici

dilei

(Di martedì 22 gennaio 2019) Tanti iottenibili dall’idroterapia, in fase post operatoria e non solo. Ecco in cosa consiste e chi non dovrebbe tuffarsi in vasca.Medici e fisioterapisti, così come molti pazienti, hanno evidenziato un chiaro apprezzamento per l’idroterapia e la riabilitazione innegli ultimi anni. Si tratta di protocolli che da non moltoufficialmente entrati a far parte dei sistemi riconosciuti per la riabilitazione in campo sportivo ed ortopedico.Metodi conosciuti già in antichità e che negli ultimi 30 anni siintegrati con i percorsi di recuperi più tradizionali. L’idroterapia vanta una doppia funzione, pre e post operatoria. Nel primo caso si prepara il paziente a un preciso intervento chirurgico, nel secondo invece lo si aiuta a superare la fase di rieducazione. Se si entra indopo l’operazione si dovrà prima di tutto subire una desuturazione. Non è ...