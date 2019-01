Recupero funzionale in acqua : per quali patologie è indicato e quali sono i benefici : Tanti i benefici ottenibili dall’idroterapia, in fase post operatoria e non solo. Ecco in cosa consiste e chi non dovrebbe tuffarsi in vasca. Medici e fisioterapisti, così come molti pazienti, hanno evidenziato un chiaro apprezzamento per l’idroterapia e la riabilitazione in acqua negli ultimi anni. Si tratta di protocolli che da non molto sono ufficialmente entrati a far parte dei sistemi riconosciuti per la riabilitazione in campo ...