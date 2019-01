Real Madrid-Hazard | il belga pronto a firmare per i blancos

Mercato - dalla Spagna : Marcelo ha chiesto a Real Madrid la cessione alla Juve : ... che sta disputando una grande stagione, al contrario del brasiliano che ora ricopre lo stesso ruolo nella squadra campione d'Europa e del mondo. Sempre in tema di partenze da Madrid, il Real ...

Rodrygo Goes - chi è la nuova stellina del Real Madrid? : Rodrygo Silva de Goes, meglio noto a tutti come Rodrygo, è certamente il giocatore con maggiori potenzialità per diventare la futura stella del calcio mondiale.Campionato sudamericano under 20, Chile 2019, Rodrygo / Il ragazzo nato a Osasco, un comune del Brasile nello Stato di San Paolo, il 9 gennaio 2001 ha esordito nelle giovanili del Santos col quale ha prevalentemente ricoperto il ruolo di ala.Fisico longilineo, ha nella velocità e nel ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Brasile-Venezuela 2-1 : Rodrygo firma una doppietta davanti al Real Madrid : Per la cronaca, la Seleçao ha rischiato grosso nel finale, incassando un gol in pieno recupero , Sosa su punizione, e dovendosi affidare ai riflessi di Phelipe , ancora preferito in porta a Brazao, ...

Chelsea - Hazard : 'Se mi piacerebbe firmare per il Real Madrid? Perché no' : PARIGI, FRANCIA, - 'Se mi piacerebbe firmare per il Real Madrid? Perché no' . Eden Hazard strizza di nuovo l'occhio ai blancos. Intervistato da 'France Football', il trequartista belga del Chelsea ...

Hazard : 'Firmare con il Real Madrid? Perché no' : PARIGI - ' Se mi piacerebbe firmare per il Real Madrid? Perché no '. Eden Hazard strizza di nuovo l'occhio ai blancos. Intervistato da ' France Football ', il trequartista belga del Chelsea confessa ...

Real Madrid - Schuster rivela il nome del prossimo allenatore : 'ho beccato Florentino Perez che...' : Brnd Schuster rivela un particolare retroscena su Florentino Perez che potrebbe rivelare il nome del prossimo allenatore del Real Madrid Nonostante il Real Madrid abbia dato piena fiducia a Santiago ...

Real Madrid - Schuster rivela il nome del prossimo allenatore : “ho beccato Florentino Perez che…” : Brnd Schuster rivela un particolare retroscena su Florentino Perez che potrebbe rivelare il nome del prossimo allenatore del Real Madrid Nonostante il Real Madrid abbia dato piena fiducia a Santiago Solari, molti addetti ai lavori vedono nell’ex centrocampista dei Blancos un semplice traghettatore che porterà il Real Madrid fino a fine stagione, cercando di raccogliere il meglior risultato possibile da una stagione iniziata in ...

Calciomercato Real Madrid : Modric apre al rinnovo : Calciomercato Real Madrid, Modric / Dopo l’ottima prestazione in campionato contro il Siviglia, Luka Modric, ha espresso il desiderio di indossare la maglia del Real Madrid per molti anni.Dopo la vittoria contro gli andalusi al ”Bernabeu” per 2-0 e con una sua rete, Modric apre aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021:”Ho un anno e mezzo di contratto ancora e non è poco, io sono molto ...

Calciomercato Real Madrid : Modric apre al rinnvo : Calciomercato Real Madrid, Modric / Dopo l’ottima prestazione in campionato contro il Siviglia, Luka Modric, ha espresso il desiderio di indossare la maglia del Real Madrid per molti anni.Dopo la vittoria contro gli andalusi al ”Bernabeu” per 2-0 e con una sua rete, Modric apre aperto alla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021:”Ho un anno e mezzo di contratto ancora e non è poco, io sono molto ...

Real - Modric allontana l'Inter : "Felice a Madrid - voglio restare" : Nella serata in cui l'ad dell'Inter, Beppe Marotta , di fatto ha 'annunciato' il prossimo rinnovo di Icardi e l'arrivo di Godìn in estate, in tema di mercato è arrivata anche una brutta notizia per i ...

Modric riporta il Real Madrid sul podio - : Il Real Madrid è tornato. Sempre meglio non esagerare nei trionfalismi vista l'annata all'insegna della discontinuità che stanno vivendo i campioni d'Europa, ma i segnali dopo il 2-0 al Siviglia sono ...

Calciomercato - Mbappé apre al Real Madrid : La risposta del campione del mondo è stata diplomatica, ma ciò non significa che abbia tentato di abbassare il volume delle sirene di Calciomercato . Anzi, a giudicare dalle sue parole, sembra tutt'...

Real Madrid-Siviglia 2-0 - in gol Casemiro e Modric : Marcelo ancora in panchina insieme a Isco : Real Madrid-Siviglia 2-0 78' Casemiro, 90' Modric Il Real scaccia i fantasmi e vince. Dopo la sconfitta, ininfluente, in Copa del Rey contro il Leganes, i Blancos rialzano la testa e fanno due gol al ...