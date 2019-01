Quel messaggio di Melissa Satta all' ex Boateng | che va al Barça

Modric - ritratto di un sogno mai tramontato. Il messaggio dell'Inter : caro Luka - noi siamo Quelli che... : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Luka Modric e spiega come il croato, per l'Inter, rappresenti ancora un sogno che potrà realizzarsi in futuro. 'La partenza è per una volta al traguardo. È un giro di ruota per tornare ...

MotoGp – Jorge Lorenzo - il messaggio sibillino sui social : “non voglio essere amato per Quello che non sono” : Jorge Lorenzo ed il messaggio sibillino sui social: il pilota spagnolo si riferisce al passaggio dalla Ducati alla Honda? Jorge Lorenzo ed il suo 2018. L’anno appena trascorso è stato caratterizzato, per il pilota spagnolo, dalla firma sul contratto che dalla Ducati l’ha portato in Honda. Lo spirito battagliero del ‘Martillo’ però pare rimasto immutato. Jorge infatti sui social, forse riferendosi proprio al cambio ...

Francesco Chiofalo : tra i tanti messaggi di sostegno anche Quello di Simona Ventura. Leggi il messaggio : E’ sbalordito Francesco Chiofalo per tutto l’affetto che sta ricevendo dopo aver dato quella terribile notizia pochi giorni fa. L’ex concorrente di Temptation Island ha scoperto di avere un tumore al cervello e subito... L'articolo Francesco Chiofalo: tra i tanti messaggi di sostegno anche quello di Simona Ventura. Leggi il messaggio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Antonio e Quel messaggio molto sospetto a Teresa : cosa ha confessato : E' scoppiato l'amore a Uomini e donne di Maria De Filippi? Pare proprio di sì. Antonio Moriconi, infatti, ha condiviso tra le sue storie su Instagram una frase molto sospetta che fa pensare che si sia innamorato di Teresa Langella. Lei, in realtà, pare sia interessata anche ad Andrea Dal Corso ma co

Uomini e Donne - Irene e lo strano messaggio a Luigi : ecco Quello che non torna : Pausa natalizia per Uomini e Donne . La trasmissione, questa settimana, è in pausa e nessuna registrazione del Trono classico è stata fatta in prossimità delle feste. Ma ecco che, poche ore fa, la ...

Serie D - inizia un nuovo campionato per il Messina : Quello del Bari invece rischia di essere ‘noioso’ - l’esilarante messaggio per Brienza [VIDEO] : Si è conclusa una giornata importante valida per il campionato di Serie D, il torneo ha regalato già grande spettacolo, sono presenti infatti piazze dal grande blasone e che non hanno bisogno di grandi presentazioni, il Bari su tutte ma non solo. Importanti indicazioni per quanto riguarda il Girone I, proprio quella di Brienza e compagni rischia di essere una squadra ‘noiosa’. Sì perchè è evidente il divario tecnico rispetto ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e Quel messaggio di cordoglio per Corinaldo : ricoperta di insulti : La tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo nella nottata di venerdì 7 dicembre ha colpito proprio tutti. In molti, infatti, al sentire la notizia, hanno riversato sui social messaggi di ...

Uomini e donne - Raffaella Mennoia e Quel misterioso messaggio : 'L'amore vince sempre'. E' caos : È bastata una semplice Instagram story pubblicata dall'autrice di Uomini e donne Raffaella Mennoia sul proprio profilo social a mandare letteralmente in delirio il web nella giornata di oggi, giovedì ...

Ivan Cattaneo : “Ho scritto ‘scop**mo stasera’ ad Al Bano. Ma Quel messaggio era per Albino” : Anche Ivan Cattaneo, come tutti gli altri concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip, si è sottoposto al format Mediaset “Obbligo o Verità“, dove si è lasciato andare a rivelazioni piccanti. Come quel messaggio hot mandato per errore ad Al Bano: “Nel telefonino ho uno che si chiama Albino e ho sbagliato”, ha raccontato Cattaneo: “Al Bano mi chiamò e mi chiese ‘Ma che messaggio mi hai mandato? Mi hai scritto ‘scop**mo ...

Già finita la storia tra Fabrizio Corona e Asia Argento? Quel messaggio criptico sui social : Possibile che dopo così poco tempo l'amore tra Asia Argento e Fabrizio Corona sia già ai titoli di coda? Il bacio finito sui giornali di gossip , le dichiarazioni affettuose in televisione nelle, ...

Quella volta che Johnny Cash cantò a Richard Nixon il suo messaggio di pace (e Tricky Dick lo ingannò) : 17 aprile 1970, mentre gli astronauti dell'Apollo 13 tornavano sani e salvi sulla Terra, Johnny Cash guarda la Casa Bianca dagli interni della residenza di Washington. Richard Nixon, presidente degli Stati Uniti, lo ha invitato a tenere un concerto nelle stanze del potere dell'America. Cash è teso e nervoso e non ha la più pallida idea di quale sarebbe stata la scaletta della serata.Prima di risalire alla sera del 17 aprile ...