Pronostico Espanyol – Betis Siviglia, Copa del Rey 24-01-19 e Analisi

lanotiziasportiva

: Pronostico Eibar-Espanyol 18 Gennaio: 20ª Giornata di Liga Spagnola - bottadiculoit : Pronostico Eibar-Espanyol 18 Gennaio: 20ª Giornata di Liga Spagnola - cassapronostici : Pronostico Eibar – Espanyol lunedì 21 gennaio 2019 - larocri76 : #CopaDelRey, sfida tra due squadre che in campionato non sanno più vincere. Il mio pronostico della gara… -

(Di martedì 22 gennaio 2019)del Rey Quarti di finale andata, 24 Gennaio 2019 ore 19.30del Rey- Allo Estadio Cornella-El Prat, l’di Rubì prova a risollevare una stagione piuttosto contraddittoria, ospitando ildi Quique Setien, per l’andata dei quarti di finale didel Rey. La formazione della Catalogna ha eliminato nel turno precedente il Villarreal, mentre gli andalusi sono riusciti ad avere la meglio sulla Real Sociedad, grazie al 2-2 fuori casa.Come arrivanoIl. (foto: zimbio.com)del Rey- L’viene da una pesante sconfitta sul campo dell’Eibar per 3-0; come detto in precedenza, la classifica è molto contraddittoria: il club di Barcellona è a + 4 dalla zona retrocessione, ma è a soli 7 punti dalla ...