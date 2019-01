Problemi per Whatsapp | l' applicazione non funziona

WhatsApp è down in Italia per molti utenti : Problemi oggi 22 gennaio : WhatsApp è down in Italia proprio a cavallo dell'anno nuovo: ovviamente non si tratta di una coincidenza, ma di qualche problema dovuto alla congestione e all'enorme quantità di auguri che gli utenti si stanno mandando in questi minuti. L'articolo WhatsApp è down in Italia per molti utenti: problemi oggi 22 gennaio proviene da TuttoAndroid.

Treviso. La cena della Lega finisce male : Problemi intestinali e diarrea per 50 militanti : Strage' di leghisti alla Festa del radicchio di Zero Branco, in provincia di Treviso. Un'“intossicazione alimentare” ha costretto una cinquantina dei partecipanti Legati al partito di Salvini a passare il dopocena sulla tazza del bagno. Eppure sotto il tendone erano presenti anche altre persone, non leghiste, che non hanno accusato alcun sintomo...Continua a leggere

Maturità 2019 : il Miur copia i Problemi di fisica da un manuale russo per universitari : ... informatica e sistemi e reti per l'istituto tecnico, scienza della cultura dell'alimentazione e laboratorio di sevizi enogastronomici per l'istituto per i servizi di enogastronomia, economia agraria ...

Gossip Uomini e donne : Rosa incinta - ancora Problemi per Nilufar - Lara al capolinea : È un periodo ricco di novità per molti volti noti di Uomini e donne, che negli ultimi giorni sono balzati alle cronache per notizie più o meno positive in merito alle loro relazioni sentimentali. Qualcuno di loro, infatti, ha fatto sapere al pubblico che li segue da tempo di avere posto fine alla loro storia d'amore: è questo, ad esempio, il caso di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani che hanno ufficializzato la loro rottura definitiva attraverso ...

Poche persone sanno che il balsamo dei capelli può risolvere questi 12 Problemi : Il balsamo è un prodotto essenziale per la cura dei nostri capelli. Ognuno di noi lo ha in bagno, pronto per essere utilizzato subito dopo lo shampoo. Si utilizza per per migliorarne l’aspetto, la brillantezza, la pettinabilità, la lubrificazione, la resistenza e la impermeabilizzazione.; il tutto riducendo contemporaneamente, se possibile, l’elettricità statica. L’insieme delle sue azioni aiuta a mantenere integri i capelli di ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - Problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto al 25 gennaio : arriva Roberto - Problemi per i Miranar : Le trame dell’appassionante soap opera di origini iberiche “Il Segreto”, scritta da Aurora Guerra e ambientata negli anni 20’, riescono sempre a stupire. Nelle puntate che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, a Puente Viejo metterà piede un amico di Maria Castaneda, chiamato Roberto Sánchez. Quest’ultimo alloggerà alla villa di Francisca Montenegro e sin da subito dimostrerà di avere un rapporto stretto con la figlia ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Sassuolo : Problemi in difesa per De Zerbi. Diretta tv e orario - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: orario e Diretta tv. Ecco le mosse dei due tecnici in vista del match di domani, nella 20giornata di Serie A.

Risolvi Problemi di Geometria gratis : migliori risolutori online per alunni di prima - seconda e terza media : Tra le tante materie che gli alunni delle scuole medie si trovano ad affrontare durante il loro percorso educativo, una delle più importanti è sicuramente la Geometria. Negli ultimi anni sono davvero molti coloro i quali si sono affidati a soluzioni online dove è possibile trovare alcuni siti che funzionano da veri e propri risolutori, in forma gratuita, di Problemi geometrici anche complessi. Sono tantissime le piattaforme web create per ...

Alstom-Siemens - Problemi in vista per la fusione franco-tedesca : La danese Margrethe Vestager , commissario alla concorrenza non guarda in faccia nessuno. E come Mario Monti a suo tempo bastonava multinazionali del calibro di Microsoft infliggendo multe ...

Roma - Di Francesco ora ha "Problemi" di abbondanza : con il Torino Zaniolo e Pastore per una maglia : Contro il Torino il dubbio sarà tra Pastore e Zaniolo, perché Lorenzo Pellegrini giocherà in mediana con Cristante. Ma già dalla partita contro l'Atalanta, Di Francesco avrà tre giocatori per una ...

Reddito e quota 100 - vertice Salvini-Di Maio-Conte. Durigon (Lega) : “Testi pronti - risolti Problemi di coperture” : Si è concluso a Palazzo Chigi dopo due ore circa il vertice per il decreto su quota 100 e Reddito tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini insieme al premier Giuseppe Conte, oltre al ministro Tria. I leader hanno lasciato in auto Palazzo Chigi, mentre è stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a confermare il Consiglio dei ministri per il pomeriggio, alle 18. “problemi di coperture? Tutto risolto, anche nodo del ...

Terremoto - Conte : 'Trovata una soluzione per Problemi delle casette' : Il premier Giuseppe Conte ha annunciato via Facebook che è, anche insieme alla protezione civile, "abbiamo trovato una soluzione per rendere agibili quelle casette che hanno evidenziato criticità per ...

Roma - per Diego Perotti Problemi al polpaccio sinistro : stop di almeno 2 settimane : Ancora problemi per Diego Perotti: l'argentino sarebbe dovuto partire titolare lunedì nella partita contro di Coppa Italia contro ll'Entella, ma un infortunio muscolare nel riscaldamento lo ha ...