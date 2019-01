Premier League | Sala del Cardiff disperso dopo un incidente aereo

Premier League - 23ª giornata : il Liverpool vince 4-3 - il City batte l'Huddersfield : Continua la fuga del Liverpool nel campionato inglese, giunto alla ventitreesima giornata. Ancora una volta, il protagonista assoluto del match è stato l'idolo di casa, l'egiziano Salah, autore di una doppietta nell'entusiasmante 4-3 al Crystal Palace, che era addirittura passato in vantaggio ad Anfield. Tiene invece il City di Guardiola, che travolge con un secco 0-3 in trasferta il malcapitato Huddersfield in una gara senza storie. vince anche ...

Karate - Premier League Parigi 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La stagione 2019 di Karate inizierà questo fine settimana a Parigi, dove da venerdì 25 a domenica 27 gennaio si svolgerà la prima tappa della Premier League. I migliori atleti del mondo torneranno a sfidarsi sul tatami francese per il primo grande appuntamento dell’anno e anche gli azzurri sono pronti a lasciare subito il segno. Il programma delle gare prevede venerdì e sabato le eliminatorie e i ripescaggi, mentre domenica sarà la giornata clou ...

Premier League : Huddersfield-Manchester City 0-3 - gol e highlights. Guardiola tiene il passo del Liverpool : Huddersfield-Manchester City 0-3 18' Danilo, 54' Sterling, 56' Sané Huddersfield, 4-5-1,: Lossl; Smith, Schindler, Kongolo, Lowe; Kachunga, Puncheon, Hogg, Bacuna, 64' Pritchard,, Mbenza; Diakhaby, 59'...

Premier League : super Sané - il Manchester City abbatte l'Huddersfield : Il Manchester City fatica nel primo tempo, poi va a vincere per 3-0 sul campo di un Huddersfield molto attento in difesa nel primo tempo ma crollato nella ripresa. Fortunoso il vantaggio di Danilo , ...

Premier League : Manchester City facile con l'Huddersfield - Fulham-Tottenham dalle 17 : ROMA - facile e prevedibile vittoria del Manchester City contro l' Huddersfield . I campioni in carica risolvono la pratica con un netto 0-3 e tornano a -4 dal Liverpool capolista. DOMINIO CITIZENS - ...

Premier League : il Manchester City domina l'Huddersfield - dalle 17 derby Fulham-Tottenham : TORINO - Facile vittoria del Manchester City a Huddersfield. I Citizens si impongono 0-3 e restano a -4 dal Liverpool , capolista della Premier League. City IN SCIOLTEZZA - Manchester City subito in ...

Premier League : Mourinho attacca il Manchester United : José Mourinho Manchester United / José Mourinho, ex allenatore del Manchester United, esonerato dai Red Devils a inizio dicembre, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi con il suo vecchio club.Secondo il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’, la dirigenza non lo avrebbe accontentato nella gestione del gruppo e sul mercato. Una dichiarazione arrivata dopo la settima vittoria ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...

Premier League : l'Arsenal strapazza il Chelsea di Sarri - Liverpool e Manchester United vincono col brivido : Termina con un rotondo 2-0 il derby Arsenal-Chelsea , con Lacazette , 14', e Koscielny , 39', che puniscono la squadra di Maurizio Sarri dopo una serata tutta da dimenticare per i Blues. Continua ...

Premier League : vittoria Liverpool con brivido - all'Arsenal il derby con il Chelsea : TORINO - Il 4-3 tra Wolverhampton e Leicester inaugura il sabato di Premier League. Stesso risultato ad Anfield Road in Liverpool-Crystal Palace: i ragazzi di Klopp trovano un successo molto ...

Show in Premier League : 4-3 tra Liverpool e Crystal Palace : Premier League, Liverpool e Crystal Palace hanno dato spettacolo quest’oggi, una gara da ben 7 reti è andata in scena ad Anfield Il Liverpool batte il Crystal Palace con un pirotecnico 4-3 e resta saldamente al comando della Premier League. I Reds si impongono ad Anfield con una doppietta di Salah (46′ e 75′) e i gol di Firmino (75′) e Mané (93′). Il Crystal Palace va al tappeto nonostante il momentaneo ...

Risultati Premier League - la classifica : brivido Liverpool - lo United non sbaglia più un colpo [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Premier League : tripletta Jota - festa Wolverhampton : TORINO - Il 4-3 tra Wolverhampton e Leicester inaugura il sabato di Premier League. Alle 16, in campo Liverpool e Manchester United. Posticipo alle 18.30, Arsenal-Chelsea. TRIPLO Jota, festa WOLVES - ...