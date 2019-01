Premier League | l' Huddersfield cambia allenatore | sosia e risate | la presentazione è

Premier League - Sala del Cardiff disperso dopo un incidente aereo : Premier League Sala – Preoccupazione per Emiliano Sala : l’ aereo su cui volava l’attaccante argentino di origini italiane del Cardiff City risulta scomparso dai radar mentre era in viaggio da Nantes. Secondo la polizia francese, i collegamenti tra i radar e il velivolo si sarebbero interrotti mentre l’ aereo sorvolava il Canale della Manica nei pressi del […] L'articolo Premier League , Sala del Cardiff disperso dopo ...

Premier League - 23ª giornata : il Liverpool vince 4-3 - il City batte l'Huddersfield : Continua la fuga del Liverpool nel campionato inglese, giunto alla ventitreesima giornata . Ancora una volta, il protagonista assoluto del match è stato l'idolo di casa, l'egiziano Salah, autore di una doppietta nell'entusiasmante 4-3 al Crystal Palace, che era addirittura passato in vantaggio ad Anfield. Tiene invece il City di Guardiola, che travolge con un secco 0-3 in trasferta il malcapitato Huddersfield in una gara senza storie. vince anche ...

Premier League : Mourinho attacca il Manchester United : José Mourinho Manchester United / José Mourinho , ex allenatore del Manchester United , esonerato dai Red Devils a inizio dicembre, ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi tempi con il suo vecchio club.Secondo il tecnico portoghese, intervenuto ai microfoni di ‘Bein Sport’, la dirigenza non lo avrebbe accontentato nella gestione del gruppo e sul mercato. Una dichiarazione arrivata dopo la settima vittoria ...

Le possibili conseguenze della Brexit sulla Premier League : La Brexit non riesce a mettere d'accordo neppure gli allenatori di calcio: quello del Liverpool, Jurgen Klopp, è un sostenitore dell'Unione Europea, come spiegava a Channel 4 News lo scorso luglio: “Finché rimaniamo uniti come europei – le parole del tecnico tedesco ma oramai britannico d'adozione, dove allena da tre anni e mezzo – tutto rimarrà in ordine”. Diverso il punto di vista del coach del Cardiff, il settantenne Neil Warnock, che pochi ...