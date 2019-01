huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Popolari, ora il soggetto politico - SaliconeA : RT @HuffPostItalia: Popolari, ora il soggetto politico - HuffPostItalia : Popolari, ora il soggetto politico - VicoZanetti : @rossipresidente @CarloCalenda I progetti politici si fanno per, non contro. Ora, ben venga una allenza tra mondi p… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Continuano in tutta Italia le riflessioni, le iniziative e gli approfondimenti attorno al centenario della nascita del Partito Popolare Italiano. E, soprattutto, dell'attualità delsmo di ispirazione cristiana. Il tutto, com'è altrettanto ovvio, si inserisce in un contesto culturale nazionale dove emerge la necessità, sempre più forte, di rinnovare e rilanciare un protagonismodei cattolici italiani.Sia chiaro, nessuna deriva clericale, nessun partito confessionale o "dei vescovi" e, nello specifico, nessun "partito dei cattolici". Che, in Italia, non è mai esistito. Non lo era il Ppi di Sturzo, non lo è stata la Democrazia Cristiana e tantomeno il Ppi di Mino Martinazzoli. Una tradizione e una prassi estranei alla storia politica italiana e alla stessa esperienza concreta dell'area cattolica italiana. Seppure non siano mai ...