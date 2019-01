Pilot 2019 | Le Serie TV che | forse | vedremo

Superbike - Mondiale 2019 : come sono cambiate le squadre ed i Piloti. Tra conferme e novità. Tutti i team presenti : Siamo ormai alle porte della nuova stagione per quanto riguarda la Superbike, per cui è tempo di andare a conoscere chi prenderà il via alla 32esima edizione del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Saranno solamente 18 i protagonisti al via, un vero e proprio record negativo, ma ci saranno diverse novità. Su Tutti, ovviamente, va segnalato il dominatore delle ultime stagioni: il nord-irlandese Jonathan Rea. Il portacolori della ...

La Race of Champions 2019 nel segno di Michael Schumacher : la bella iniziativa dei Piloti : Alla Race of Champions 2019 spunta un messaggio per Michael Schumacher: la bella iniziativa dei piloti protagonisti della gara La Race of Champions 2019, appena conclusa a Città del Messico con la vittoria del Team Nordic ed il secondo posto della coppia formata da Vettel e Mick Schumacher, si è svolta nel segno di Michael Schumacher. Il pensiero dei piloti è stato rivolto all’ex campione dei Formula Uno, che dopo l’incidente ...

MotoGP - presentazione squadre e Piloti 2019 : calendario e date. Domani la Ducati è la prima a svelarsi : Siamo nel mese di gennaio n cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo complessivo ...

Dakar 2019 – Impresa strepitosa per Toby Price : ultima tappa e vittoria finale per il Pilota della KTM : Fino a due settimane fa circa l’incertezza della sua presenza alla Dakar, oggi i festeggiamenti per il trionfo: Toby Price si aggiudica l’edizione 2019 della categoria moto Un’ultima tappa spettacolare, per quanto riguarda le moto, alla Dakar 2019. Uno strepitoso Price ha trionfato nella speciale finale, nonostante i dolori al polso con i quali ha dovuto lottare per tutti i 10 giorni di gara a causa dell’infortunio ...

Dakar 2019 : il Pilota imperiese Maurizio Gerini chiude al 20° posto la terza tappa. 'Percorso breve ma molto duro'/Le immagini : L'imperiese Franco Iannone, direttamente dal Perù, ci aggiorna sullo svolgimento di una delle gare di rally più famose del mondo. Dakar 2019 " Stage 3 San Juan de Marcona " Arequipa km totali ...

Bob a 4 - Coppa Europa Winterberg 2019 : secondo posto per l’equipaggio di Patrick Baumgartner a 33 centesimi dall’equipaggio tedesco Pilotato da Hafer : Soddisfazioni per l’Italia nella Coppa Europa di bob a 4 2018-2019: in Germania, a Winterberg, l’equipaggio guidato da Patrick Baumgartner conquista il secondo posto nel quarto appuntamento stagionale del circuito continentale. Assieme a lui sono scesi in pista Simone Fontana, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti. Gli azzurri sono arrivati a 33 centesimi dall’equipaggio tedesco pilotato da Christoph Hafer, che ha chiuso la prova con ...

Dakar 2019 - in gara anche un Pilota con sindrome di Down : Padre e figlio insieme in gara alla Dakar 2019, la corsa automobilistica più difficile al mondo. Nulla di particolarmente straordinario se non fosse che il 24enne Lucas Barròn, figlio di Jacques, ha la sindrome di Down. Un nuovo passo nell'abbattimento delle barriere proprio nel rally simbolo di forza e determinazione. Nelle edizioni precedenti hanno partecipato alla Maratona del deserto piloti portatori di handicap, che nonostante le loro ...

MotoGP - tutti i Piloti e le squadre del Mondiale 2019. L’elenco completo e le nazionalità : Il conto alla rovescia che ci porterà al 6 febbraio, primo giorno dei primi test a Sepang (Malesia) della classe MotoGP, procede velocemente. Le squadre sono a lavoro per presentarsi all’appuntamento nel miglior modo possibile ed avviare nei tempi prestabiliti lo sviluppo delle nuove moto in vista dell’esordio iridato del 10 marzo a Losail (Qatar). Un Mondiale 2019 che avrà in sè tante novità e nel quale gli spunti non ...

MotoGP - presentazione squadre e Piloti 2019 : calendario e date. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso attendono Yamaha e Ducati : Siamo nel primo giorno di un 2019 in cui le aspettative e le attese sono molteplici. Nel Mondiale di MotoGP, che prenderà il via a Losail (Qatar) il 10 marzo, si preannuncia una stagione particolarmente interessante. Si prospetta un “Marc Marquez vs tutti“. Lo spagnolo della Honda è stato il dominatore dell’ultimo periodo, conquistando tre titoli consecutivi negli ultimi tre anni nella classe regina, portando il computo ...

F1 - Mondiale 2019 : tutte le squadre e i Piloti iscritti. Tra conferme e novità : Il Mondiale 2019 di Formula Uno non vedrà novità a livello di numero di gare o circuiti, dato che gli appuntamenti rimarranno 21 come nella scorsa stagione e, inoltre, si disputeranno sulle stesse piste. I cambiamenti, e non saranno pochi, si vivranno a livello dei piloti. I pluricampioni della Mercedes non toccheranno il binomio composto da Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, anche se il finlandese non ha il contratto garantito per il 2020 e, ...

MotoGP - tutte le squadre e i Piloti della stagione 2019. Tra novità - addii e conferme. 24esima stagione nel Motomondiale per Valentino Rossi : Mancano 80 giorni e scatterà ufficialmente il Mondiale MotoGP 2019 con il Gran Premio del Qatar di Losail. Poco meno di tre mesi, quindi, ci separano da una nuova avvincente stagione nella massima categoria del Motomondiale. 19 appuntamenti in programma che ci porteranno fino al GP di Valencia del 17 novembre per un campionato, come sempre, ricco di emozioni. Al via di questa annata avremo 22 piloti, con Valentino Rossi che sarà pronto per la ...

Nicholas Latifi Pilota di riserva Williams nel 2019 : Williams MARTINI RACING ha annunciato che Nicholas Latifi sarà il pilota di riserva nel prossimo campionato di F1 2019. The Canadian has enjoyed a successful career in the junior formulas and is a multiple FIA Formula 2 race winner. He brings a wealth of experience and knowledge that will prove invaluable in the development of […] L'articolo Nicholas Latifi pilota di riserva Williams nel 2019 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Mondiale 2019 : definite tutte le scuderie - i Piloti e i numeri di macchina. La griglia di partenza ufficiale : La FIA ha comunicato ufficialmente quali saranno le scuderie e i piloti che parteciperanno al Mondiale F1 2019. Nella prossima stagione la griglia di partenza sarà riempita da 10 team, ognuno composto ovviamente da due atleti. Non ci sono grandi sorprese, ormai era tutto svelato ma ci sono due curiosità: il nome Force India sparisce del tutto e diventa Racing Point F1 (sono le consuete monoposto dalla livrea rosa); la Ferrari scenderà in pista ...

Formula 1 - la entry list : Piloti - numeri e team del Mondiale 2019 : La Formula 1 sembra proprio non volersi fermare. Dopo i test di Abu Dhabi per comparare e provare le gomme Pirelli del prossimo Mondiale, ora è arrivata anche la lista ufficiale di piloti - con i ...