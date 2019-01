Piatek-Milan | sciolto il nodo delle contropartite | c’è l’accordo con il Genoa

Calciomercato Milan - Piatek è rossonero : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Il Milan nelle ultime ore ha piazzato il colpo Piatek. Il club rossonero è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Genoa, adesso proprio dal club rossoblu il colpo di mercato, sarà il polacco il sostituto dell’attaccante Gonzalo Higuain, tutto definito nelle ultime ore. Accordo raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus senza contropartita tecnica, è questa la sorpresa più grosso ...

Mercato Milan - il punto su tutte le trattative - Piatek vicino - rinnovo Zapata : Il Milan è uscito vittorioso dalla trasferta di Marassi portando a casa tre punti fondamentali per proseguire nella giusta rotta. Con la vittoria ottenuta contro il Genoa infatti, i rossoneri salgono al quarto posto in classifica in perfetta linea con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Ma, siccome il calcioMercato è aperto, non si può fare a meno di parlare delle trattative che interessano i giocatori del Milan sia in entrata che in ...

Il Milan senza Higuain è da Champions. Oggi l'addio - Piatek c'è : Il Milan di Gattuso, padrone di Genova (in pochi giorni ha messo sotto Samp e Genoa tra coppa Italia e campionato), ha scoperto un segreto. senza Higuain è diventato invincibile addirittura. Numeri alla mano questa è la tabella di marcia dei rossoneri rimasti senza il Pipita in partenza per Londra: 7 risultati utili (quattro successi e tre pareggi) collezionati tra campionato ed Europa league, compreso il successo di Udine raggiunto al 95esimo ...

Milan - dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata : il punto sul calciomercato rossonero : Nella giornata di oggi si definirà il passaggio di Higuain al Chelsea e il contestuale arrivo di Piatek in rossonero, intanto Zapata valuta l’addio Sono giorni intensi in casa Milan, reduce dalla vittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare Piatek, sostituto designato di Gonzalo Higuain, in partenza con ...

Serie A Genoa - Prandelli : «Piatek al Milan? Cessione non preventivata» : GENOVA - "L'assenza dei tifosi? Non avevo mai giocato di lunedì pomeriggio, ambiente particolare, questo sicuramente ha condizionato. Dobbiamo ricompattare le forze, se siamo tutti uniti sono convinto ...

Genoa-Milan - Prandelli rammaricato : “giocare alle 15 ci ha penalizzato. Piatek? Quando sono arrivato…” : L’allenatore del Genoa ha parlato della sconfitta con il Milan, soffermandosi anche sulla situazione Piatek Il Milan batte 2-0 il Genoa nel primo dei due posticipi della ventesima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Di Borini e Suso al 27′ e al 38′ della ripresa le reti dei rossoneri che salgono al 4° posto in classifica con 34 punti, uno in più della Roma. Spada/LaPresse Restano ...

Milan - Borini : 'Io come Henry? Non esageriamo! Oggi non c'erano Piatek e Higuain - ma...' : Autore del gol che ha sbloccato la sfida tra Milan e Genoa, Fabio Borini ha parlato a Sky Sport nel post-partita: 'All'inizio abbiamo sofferto, siamo stati 'muratori' anche per le condizioni del campo. Speravo di giocare di più e ho fatto gol, la costanza nel lavoro dà risultati. Higuain e ...