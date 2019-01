Pelonzi | lo stadio della Roma non si farà mai

romadailynews

(Di martedì 22 gennaio 2019)– “Lonon si fara’ mai. Noi abbiamo criticato questo progetto tanto che in occasionevotazionefamosa delibera abbiamo votato contro per diversi motivi. Non ci convincevano le soluzioni legate alla mobilita’, ne per una questione di traffico locale (mi riferisco soprattutto all’ostiense), ne per una questione strategica di rilancio di quel quadrante anche a livello economico commerciale perche’ veniva a mancare il collegamento con il porto e l’aeroporto”.“Avendo studiato il progetto precedente, quello che noi contestiamo e’ che la riduzione del 30%cubatura privata e’ a fronteriduzione del 50% delle opere pubbliche. Noi vogliamo vederci chiaro, io ho prodotto un’interrogazione formalmente depositata per chiedere il carteggio tra il Comune die il Politecnico di Torino, la ...