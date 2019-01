Parma | Inglese rinvia il suo futuro

Inglese : 'Gervinho devastante - il Parma vuole esserci fino alla fine' : Roberto Inglese ha commentato così a Sky Sport il successo del suo Parma contro l'Udinese: 'Oggi non era facile, l'Udinese si è rinforzata. Noi siamo ripartiti con la nostra mentalità operaia, aspettandoli e ripartendo in contropiede. Quando ...

Serie A - Udinese-Parma 1-2 : Inglese e Gervinho sbancano il Friuli : UDINE - Destini inversi per Udinese e Parma, che iniziano il girone di ritorno in maniera opposta a come avevano chiuso quello di andata. E se questo è un bene per gli emiliani - che sbancano il ...

VIDEO Udinese-Parma - Highlights - sintesi e gol della partita. Inglese e Gervinho sorprendono i bianconeri : Il Parma non finisce di stupire e passa anche alla Dacia Arena di Udine con il punteggio di 1-2. I Ducali hanno superato l’esame Udinese grazie ad una prova solida e di qualità Vantaggio dopo circa un quarto d’ora grazie al calcio di rigore procurato da Gervinho, e trasformato da Inglese, ma i bianconeri riescono a stringere i denti e centrare il pareggio ad inizio ripresa con il neo-arrivato Okaka. Pochi istanti e lo stesso Gervinho ...

Inglese-Gervinho - attacco atomico del Parma e blitz sul campo dell’Udinese [FOTO] : 1/13 Andrea Bressanutti/LaPresse ...

UDINESE " Parma 0-1 - 27'PT - MARCATORE : 10 PT INGLESE LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI : ... portiere da una parte palla dall'altra INGLESE lotta […] L'articolo UDINESE " PARMA 0-1 , 27'PT, MARCATORE: 10 PT INGLESE LA CRONACA LIVE A CURA DI ANDREA BELLETTI sembra essere il primo su Stadio ...

Diretta Udinese Parma / Risultato live 0-1 - streaming video e tv : Inglese su rigore! - Serie A - : Diretta Udinese Parma streaming video e tv: orario, probabili formazioni, quote e Risultato live dell'anticipo di Serie A per la 20giornata.

Serie A Parma - Inglese si è allenato con i compagni : Parma - I gialloblù, agli ordini di Roberto D'Aversa , hanno effettuato una seduta d'allenamento pomeridiana dove ha partecipato anche Roberto Inglese , che ha lavorato con i compagni. Out Luca Rigoni ...

Calciomercato Parma - ecco il vice-Inglese : Calciomercato Parma – Il Parma ha disputato fino al momento una stagione molto importante, la squadra di D’Aversa si candida ad essere grande protagonista fino al termine del campionato, l’obiettivo è quello di conquistare l’Europa League, per questo motivo la dirigenza si sta muovendo con insistenza sul mercato e ha chiuso già un doppio colpo, è fatta infatti per il difensore Caceres ed il centrocampista Kucka. ...

Parma - brutte notizie su Inglese : il bomber gialloblu non sarà titolare : A quanto pare Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di Inglese, uno dei calciatori più forti del Parma. Il centravanti degli emiliani non è in ottime condizioni per un problema fisico che si trascina da prima della partita contro la Fiorentina, decisa peraltro da una sua segnatura. Contro la Roma, allora, il tecnico gialloblu schiererà uno tra Biabiany e Ceravolo. Brutta tegola per i crociati, che senza il loro bomber perdono ...

Parma : Inglese seguito da Mancini : Inglese in orbita azzurra. Secondo la Gazzetta dello Sport , il ct dell'Italia, Mancini sta seguendo l'attaccante del Parma per la Nazionale.

Fiorentina-Parma 0-1 : decide un gol di Inglese : La Fiorentina gioca, il Parma si prende i punti. Può essere questa la sintesi spicciola di un pomeriggio nel quale i viola hanno fatto la partita per buona parte del match, mettendo i brividi a Sepe ...

VIDEO Fiorentina-Parma 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Inglese la risolve con un assolo : Il Parma ha espugnato il Franchi, sconfiggendo la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I ducali sono riusciti a imporsi in trasferta grazie a un bellissimo gol di Inglese nel recupero del primo tempo, un assolo sulla trequarti che ha permesso agli emiliani di passare in vantaggio e poi nella ripresa sono riusciti a difendersi dai vari tentativi dei viola. Di seguito il VIDEO con gli ...

Parma - Inglese al 45' : 'Partita facile per noi' : È di Roberto Inglese il gol del momentaneo vantaggio tra Parma e Fiorentina. Ecco le sue parole a Sky Sport al 45esimo: ' Per noi queste partite sono più semplici , perché la nostra arma è aspettare e ripartire. L'abbiamo fatto bene, ora dobbiamo farlo ancora perché la Fiorentina è una squadra forte'.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Inglese - Parma avanti a Firenze! [VIDEO] : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. Completano il quadro Cagliari-Genoa e ...