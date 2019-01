Parigi e Berlino unite contro i populisti

Accordo Berlino-Parigi - già 15 progetti : ANSA, - BERLINO, 22 GEN - Germania e Francia si sarebbero accordate, nel corso della giornata di ieri, su un elenco di 15 progetti da implementare subito, e da aggiungere al trattato di Aquisgrana. Lo ...

Asse Parigi-Berlino : cos'è il Trattato di Aquisgrana. Che la Lega contesta " : La politica di sviluppo nei confronti dell'Africa o la politica climatica sono indicati come obiettivi comuni. I due Paesi puntano a 'progetti congiunti' in materia di 'transizione energetica'. ...

Parigi-Berlino - patto anti-nazionalismi : 13.00 Il nuovo trattato di amicizia tra Germania e Francia "è necessario di fronte al crescente populismo e nazionalismo". Così la cancelliera Merkel alla firma con il presidente Macron ad Aquisgrana. "Parigi e Berlino- ha detto Macron- devono assumersi la responsabilità e parlare a una voce sola" contro nazionalismo "che provengono anche dall'interno", la scossa della Brexit, terrorismo e clima. Contestati all'arrivo, i due leader hanno ...

Il palinsesto dedicato a Leonardo si arricchisce di nuovi progetti e - dopo New York - verrà presentato a Londra - Parigi - Berlino - Milano ... : I nove mesi di celebrazione del quinto centenario della morte di Leonardo rappresentano un'ulteriore occasione per visitare Milano, che vede crescere anno dopo anno i turisti da ogni parte del mondo: ...

Giuseppe Conte - come scardina la Ue : il ruolo di Donald Trump e il patto segreto Parigi-Berlino : ... ha promosso la manovra del governo: 'Crediamo che il processo sul budget che ha intrapreso l'Italia sia molto significativo per l'Italia, l'Unione europea e per il mondo'. Il punto è che per Trump, ...

Scontro Russia-Ucraina - Mosca rifiuta mediazione di Parigi e Berlino | : L'Europa ha invitato le parti alla "massima moderazione per un allentamento" della tensione, ma pensa anche a nuove sanzioni per i russi. Ancora scambi di accuse tra i due Paesi. Il ministro degli ...

Macron al Bundestag : Berlino e Parigi devono rilanciare l'Europa contro il caos mondiale : "La Francia e la Germania, hanno l'obbligo di non lasciare scivolare il mondo nel caos e per questo l'Europa deve essere più forte, più sovrana". È quanto ha detto il presidente francese, in un discorso al Bundestag a Berlino, invitando la Germania ad avviare una "nuova tappa" nella costruzione europea.

Ue : intesa Parigi-Berlino su euro-budget. Italia a rischio : Dopo mesi di braccio di ferro sarebbe stata raggiunta l'intesa tra Francia e Germania sulla riforma del bilancio europeo - Dopo mesi di braccio di ferro sarebbe stata raggiunta l'intesa tra Francia e ...