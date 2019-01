Palazzo Chigi | corna e ricatti tra centralinisti | chi finisce a processo a Roma

Migranti - altro barcone in avaria. Palazzo Chigi : contatti con Guardia costiera libica perché intervenga : ... si legge nell'articolo, che conclude: «Siamo di nuovo assediati da stragi di vita e di verità, che la cronaca registra e la storia giudicherà». Opposizione contro la linea del Viminale Un no ...

Altro barcone in avaria - a bordo 100 persone | L'allarme disperato ai soccorritori : "Sto congelando" | Palazzo Chigi "chiama" la Libia : Il barcone è stato avvistato a 60 miglia al largo delle coste di Misurata. Starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. P.Chigi: "Siamoin continuo contatto con la Guardia costiera libica perchéeffettui questo ulteriore intervento"

Migranti - 100 allo stremo su barcone : «Stiamo congelando». Palazzo Chigi : Libia intervenga : Un racconto drammatico quello delle telefonate che Alarm Phone sta ricevendo in queste ore dai Migranti in avaria su un barcone al largo di Misurata. «Presto non riuscirò più...

Pensioni Quota 100 - Palazzo Chigi sulle misure : 'Le risorse ci sono' : "Nessuno vedrà negarsi il diritto a pensione", lo ha spiegato il segretario federale della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della conferenza stampa tenutasi dopo l'approvazione del maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e Quota 100 da parte del Consiglio dei ministri. Da una nota di Palazzo Chigi, riportata da Sky Tg24, emerge che le risorse per le misure ci sono. Salvini rassicura: 'I fondi ci sono' Per lo stesso ...

Palazzo Chigi - stime Bankitalia confermano validità manovra : 'Le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal governo e sostenuta anche nel ...

Palazzo Chigi : 'Riforme governo assicureranno crescita sostenuta' : Palazzo Chigi fa sapere che "le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal ...

Bankitalia : Palazzo Chigi - "Stime indicano validità dell'impostazione della manovra" : "Le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal governo e sostenuta anche nel corso del negoziato con le istituzioni europee, mantiene tutta la sua validita'". È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. "Il rallentamento economico che sta investendo tutto il continente europeo - si legge ancora - necessita di ...

Bankitalia - la stima del Pil tagliata allo 0 - 6% : “Possibile recessione tecnica”. Palazzo Chigi : dati che indicano la validità della manovra : Notizie preoccupanti per il governo e nubi all’orizzonte per l’economia del nostro Paese. La Banca d’Italia ha stimato che per quest’anno il Pil crescerà dello 0,6%, cioè 0,4 punti in meno rispetto a quanto era stato valutato in precedenza. È quanto si legge nel bollettino economico di Bankitalia, secondo cui inoltre è molto probabile che l’Italia ...

«A Palazzo Chigi un tavolo sull'edilizia» : «Se le indiscrezioni saranno confermate, finalmente sembra che il Governo abbia raccolto il nostro invito ad aprire un tavolo specifico per affrontare la crisi che riguarda l'intero settore delle ...

Quota 100 e reddito - Palazzo Chigi : 'Le risorse ci sono' | : Ci sono tutte le risorse per Quota 100 e per reddito di cittadinanza. Via libera anche agli stanziamenti per il tfs , tfr degli statali, anticipato per tutti e per il fondo volo Alitalia. Consob, c'è ...

Pensioni e reddito - vertice di Governo. Palazzo Chigi : «Tutte le risorse ci sono» : Al termine dell’incontro di questa mattina il sottosegretario Durigon: «Risolti anche i nodi sull’anticipo del Tfr agli statali e per il fondo volo Alitalia»

Pensioni e reddito - vertice di Governo. Palazzo Chigi : 'Le risorse ci sono' : Roma - 'Incontro positivo, governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per il reddito di cittadinanza. Stasera Cdm alle ore 18 per varare il decreto' annuncia una nota di Palazzo ...

Pensioni e reddito - vertice di Governo Palazzo Chigi : «Tutte le risorse ci sono» : Una nota di Palazzo Chigi al termine dell’incontro di questa mattina. Il sottosegretario Durigon: «Risolti anche i nodi sull’anticipo del Tfr agli statali e per il fondo volo Alitalia»

Pensioni e reddito - il giorno della verità. Palazzo Chigi : “Le risorse ci sono”. Alle 18 il Cdm : Tutto dipende dal vertice di questa mattina. C’è fretta di chiudere con il Consiglio dei ministri questa sera, accelerare, non rinviare. Una corsa contro il tempo in modo che la conversione in legge del decretone consenta di introdurre reddito di cittadinanza e quota 100 entro aprile, in piena campagna elettorale per le europee. Ieri è stata una g...