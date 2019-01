Oscar 2019 | ' Roma' fa il pieno di nomination Bohemian Rhapsody in corsa come

L Oscar 2019 all black - ma i più candidati sono Roma e La favorita : Otto titoli per il miglior film agli Oscar 2019 sono l'exploit Marvel black Panther, blackKklansman di Spike Lee, il biopic su Freddie Mercury Bohemian Rhapsody , La favorita di Yorgos Lanthimos, ...

Oscar 2019 nomination : lista completa candidati 91° Academy Awards : Oscar 2019 nomination. Martedì 22 gennaio sono state annunciate le candidature per la 91° edizione degli Academy Awards. La cerimonia si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il prossimo 24 febbraio 2019. Ecco di seguito tutti gli attori, tecnici e film nominati. TUTTO SUGLI Oscar Oscar 2019 nomination in attesa della cerimonia Avviata ormai verso il suo centenario, la cerimonia degli Oscar torna anche quest’anno a dettare legge sul ...

Gli Oscar 2019 potrebbero non avere un conduttore (dopo lo scandalo Hart) : La prossima edizione degli Oscar potrebbe non aver un conduttore. Secondo le indiscrezioni di Variety, la decisione è stata presa dall'Academy. Il presentatoredesignato, il comico Kevin Hart, ha deciso di rinunciare a dicembre dopo una polemica riguardante dei vecchi tweet omofobi pubblicati sul suo profilo. Una decisione confermata qualche giorno fa in un'intervista con Ellen Degeneres. Ancora non è chiaro come si svolgerà ...

1963, Sidney Poitier riscrive la storia (top)

Oscar 2019 : non ci sarà un presentatore ufficiale della cerimonia! : ...si terranno domenica 24 febbraio 2019 al Dolby Theatre dell'Hollywood & Highland Centre e saranno trasmessi in diretta dalla ABC Television Network e in oltre 225 paesi e territori in tutto il mondo. ...