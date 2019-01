Oroscopo dell' amore single 23 gennaio | Sagittario conquistatore | Acquario capriccioso

Oroscopo dell'Acquario : a febbraio tanti nodi da sciogliere - anche sul lavoro : Per i nati sotto il segno dell'Acquario, il mese di febbraio si profila come un periodo pieno di insidie e servirà, quindi, buon senso e pazienza per venire a capo di alcune situazioni complicate, che potrebbero delinearsi all'orizzonte fin dalla prima settimana del mese, secondo quanto previsto dall'Oroscopo mensile. L'Acquario e il mondo del lavoro, problemi in vista Una serie di difficoltà sono alle porte, in un ambito, quello lavorativo, ...

Oroscopo della Bilancia a febbraio 2019 : sarà un mese di grandi sacrifici : Il mese di febbraio, secondo le previsioni degli studiosi dell'Oroscopo, riserverà ai nati sotto il segno della Bilancia ben poche sorprese positive, perché le congiunture astrali sono sfavorevoli, con eccezione per i primi giorni del mese. Fino al 5 febbraio infatti avrete l'opportunità di concludere dei buoni affari, poi le condizioni peggioreranno radicalmente e vi renderete conto di attraversare un periodo difficile. Bilancia e amore: un ...

Oroscopo dell'anno 2019 per i Pesci : qualche difficoltà in ambito lavorativo : Nel 2019 il pianeta Saturno si rivelerà particolarmente severo nei confronti dei nati sotto il segno dei Pesci. Li metterà infatti di fronte alle loro 'ombre' in ambito relazionale, sottolineando errori e superficialità del 2018 che influenzeranno negativamente anche l'andamento del nuovo anno. I Pesci si sentiranno confusi e disorientati, tanto che opteranno per percorsi stantii ed orizzonti obsoleti che oramai hanno fatto il loro corso o, ...

Paolo Fox Oroscopo di domani - 22 gennaio : previsioni dello zodiaco : oroscopo segni di Fuoco, 22 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Quali segni potranno contare sulla benevolenza dei pianeti? Quale settore della vita potrà contare su buone indicazioni da parte di Paolo Fox? Scopriamolo con il suo oroscopo di domani, 22 gennaio, e le previsioni dei segni di Fuoco. ARIETE: domani vivranno un martedì caratterizzato da una forse dose di disagio. Sentiranno la necessità di chiudere dei rapporti. LEONE: ...

L'Oroscopo dell'Ariete a febbraio : nuovi contatti nel lavoro e prudenza in amore : Il mese di febbraio 2019 sarà molto interessante per l'Ariete secondo L'oroscopo. Cosa devono aspettarsi di preciso le persone governate dal segno dell'Ariete nel secondo mese dell'anno appena cominciato? Molte cose buone, in quanto si sentiranno davvero scoppiare di energia, grazie a Marte nel segno. È il momento di prendersi delle responsabilità, di osare, di aprire nuove attività, congeniali ovviamente alle proprie inclinazioni e qualità. Le ...

Branko : previsioni Oroscopo della settimana 21-25 gennaio 2019 : oroscopo settimanale di Branko: le previsioni dello zodiaco da lunedì a venerdì Anche oggi sveliamo alcune anticipazioni sulle previsioni settimanali dell’oroscopo di Branko, relative ai giorni compresi tra lunedì 21 e venerdì 25 gennaio, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato nel suo ultimo libro, dal titolo “Branko 2019-Calendario Astrologico”, da tempo in vendita in tutte le librerie. Nell’opera ...

Oroscopo : febbraio è il mese dell'amore e dell'energia per Toro e Leone : Se a fine gennaio avete già conosciuto qualcuno che vi interessa del Toro o del Leone vi consigliamo di approfondire la sua frequentazione, perché avete di fronte una persona che, secondo l'Oroscopo relativo al periodo di febbraio, ha tutte le caratteristiche per vivere una storia d'amore in modo positivo. Per le congiunzioni astrali, infatti, i segni più favoriti per innamorarsi a febbraio sono Toro e Leone. Tra l'altro questi due segni sono ...

L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio : segni d'acqua al top - sfortuna per Leone : Inizia un'altra settimana, ci aspettano dei giorni piuttosto vivaci ed interessanti. I segni d'acqua potranno tornare a respirare dopo le prime settimane di un 2019 abbastanza fiacco e 'sfortunato'. A godere dei maggiori benefici astrali saranno i nati del Gemelli, del Cancro, della Bilancia e del Pesci. Diverso, invece, il discorso per il Leone il quale si ritroverà a fare i conti con alcune difficoltà incresciose sul piano lavorativo. ...

L'Oroscopo mi ha rivelato la personalità delle piante : All'inizio di ogni anno arriva il momento dell'immancabile appuntamento chiamato oroscopo. Anche ai più disinteressati sarà certamente capitato di chiedere a qualcuno più ferrato in materia notizie su ...

Oroscopo di domani 19 gennaio : Luna nel 5° segno dello zodiaco - torelli e cancrini volano : L'Oroscopo di domani 19 gennaio evidenzia con piacere un nuovo ed interessante cambio di settore da parte dell'astro terrestre. Curiosi di sapere quale sarà il segno prescelto dal nuovo transito Lunare? Bene, allora vi diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad essere additato come super-fortunato del giorno in amore sarà il Cancro. La Luna entrerà nel segno d'Acqua alle ore 04:44 della primissima mattinata di ...

Oroscopo della settimana fino al 27 gennaio : le stelle preferiscono lo Scorpione : L'Oroscopo della settimana dal 21 al 27 gennaio 2019 ha già deciso di dare un'ipotetica valenza ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia applicata alla quarta settimana dell'attuale mese? Bene, partiamo subito col ricordare che ad essere messi sotto analisi in questo contesto saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In primo piano l'attesissima classifica ...

Oroscopo febbraio - previsioni Ariete : è arrivato l'inizio della stabilità : Voi amici dell'Ariete siete reduci da un 2018 per nulla favorevole e che vi ha messo a dura prova per quanto riguarda l'ansia e alle preoccupazioni che hanno tenuto sotto scacco fin dalla fine dell'estate. Ma già a partire dal 2019 la vostra situazione si sta stabilizzando, ma il merito è soprattutto vostro, perché avete trascorso il mese di gennaio con relativa calma. Ora vediamo cosa vi attende nel mese di febbraio. Amore e affetti ...

Oroscopo Paolo Fox 2019/ Previsioni oggi - 16 gennaio : i pianeti a favore dell'Ariete - come andrà la giornata? : Oroscopo Paolo Fox, oggi 16 gennaio 2019: Vergine evitare di strafare, Acquario segno che medita calma, Sagittario grintoso, tutti gli altri segni?

Oroscopo della seduzione per ciascun segno zodiacale : Ariete da corteggiare con coraggio : Lo Zodiaco chiama e i pianeti rispondono, pronti a beneficiare ciascun segno zodiacale e a elargire amore e fortuna. I loro influssi possono trasformare le situazioni amorose, spingendo ciascuno di noi ad adottare le strategie giuste per conquistare la persona amata. Il corteggiamento è una vera e propria arte, quindi perché non approfondirla e metterla in pratica con l'Oroscopo della seduzione? Ogni segno vuole essere "ammaliato" in un ...