Nuovi rumors sui duetti di Sanremo 2019 | svelati quelli di Irama ed Einar dopo i 12

(Di martedì 22 gennaio 2019)A distanza di qualche giorno dall'annuncio dei primi 12, arrivano nuove indiscrezioni suidiche saranno portati durante la quarta serata della kermesse condotta per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni. L'attenzione è ora focalizzata su, che avrebbe dovuto duettare con Benji e Fede. Secondo quanto riporta davidemaggio.it in anteprima, l'artista di Plume potrebbe cantare con una voce femminile, rappresentata da Noemi che tornerà quindi sul palco del Teatro Ariston a un anno dalla partecipazione in gara in Non smettere mai di cercarmi. L'artista che duetterà conha debuttato sul palco del Teatro Ariston nel 2010 con il brano Per tutta la vita, uno diche hanno caratterizzato la sua carriera.la prima prova, Noemi è tornata in riviera per 5 volte, con ultima partecipazione proprio nel 2018. Da qualche mese, Noemi è entrata ...