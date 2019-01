Nuova immagine reale per Samsung Galaxy S10 Plus e la doppia fotocamera frontale

Scatti turbolenti per Juno : Nuova immagine scattata da JunoCam : Una nuova immagine, scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della Nasa, ritrae il turbolento emisfero meridionale di Giove. In questo scatto – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è possibile osservare la Grande macchia rossa e una massiccia tempesta chiamata Oval Ba, formatasi nel 2000 a seguito della fusione di tre piccole macchie entrate in collisione tra loro. Secondo gli ...

Catherine the Great (Sky) - Nuova immagine Helen Mirren al fianco Jason Clarke : È stata rilasciata una nuova immagine che ritrae Helen Mirren al fianco di Jason Clarke nell’attesissima serie targata Sky e HBO, Catherine the Great, ambientata nella sfarzosa e politicamente spietata corte russa del 18° secolo. In una corte scintillante e assetata di potere, accanto alla vincitrice del premio Oscar®, vedremo Jason Clarke...

Samsung Galaxy S10 sei tu? Spunta una Nuova immagine dal vivo : Il presunto Samsung Galaxy S10 compare in un'interessante nuova immagine dal vivo, mostrando foro nel display e cornici ridotte. Andiamo a scoprirla insieme grazie a @evleaks! L'articolo Samsung Galaxy S10 sei tu? Spunta una nuova immagine dal vivo proviene da TuttoAndroid.

Ecco la prima immagine teaser della Nuova stagione di Fortnite : sarà a tema artico? : Tra soli tre giorni si aprirà ufficialmente la stagione 7 di Fortnite, che riceve oggi una prima immagine teaser che lascia intendere quale sarà il suo tema.Come riporta VG24/7, oggi Epic Games ha pubblicato una criptica immagine sul profilo Twitter di Fortnite che mostra un minaccioso figuro i cui contorni sono formati da ghiaccio, con la didascalia "un ghiaccio più amaro si diffonde". Confermato quindi il sospetto che la nuova stagione sia a ...

Il film di Monster Hunter si mostra in una Nuova immagine - più fedele al gioco - : Quando il tenente Artemis , Milla Jovovich, e i suoi fedeli soldati vengono trasportati dal nostro mondo al nuovo mondo, l'imperturbabile tenente riceve lo shock della sua vita. Nella sua disperata ...