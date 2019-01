Nel 2019 parecchi top di gamma sfonderanno il muro dei 10 GB di RAM

Oscar 2019 - Vice : L'Uomo Nell'Ombra raccoglie 8 nominations : A interpretare il ruolo del protagonista " il riservatissimo uomo che ha cambiato il mondo come pochi leader negli ultimi cinquant'anni " è il Premio Oscar Christian Bale, alla guida di un cast ...

WhatsApp Down oggi 22 gennaio 2019 : problemi Nell'inviare e ricevere messaggi :

Concerti dei Franz Ferdinand in Italia Nel 2019 da Marostica a Firenze : prezzi dei biglietti in prevendita : I Concerti dei Franz Ferdinand in Italia nel 2019 riportano la band scozzese nel nostro paese dopo pochi mesi di assenza. Si parte immediatamente con la data dell'8 luglio a Marostica. Il tour dei Franz Ferdinand continuerà a Cremona, per la data del 9 luglio, per concludere a Firenze l'11 luglio. Sono già a disposizione i prezzi dei biglietti per le date Italiane, distribuiti su posto unico. Le prevendita inizieranno in tutte le piattaforme ...

Deliveroo sbarca al Sud : Nel 2019 si comincia da Taranto - Reggio Calabria e Palermo : Un anno di espansione nazionale attraverso il consolidamento del servizio nelle regioni del Sud Italia . Sarà anche questo il 2019 di Deliveroo , la piattaforma leader dell'on-line food delivery, ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : Catania-Torre del Grifo 21-3. Nel derby etneo sei reti per Bianconi e van der Sloot : Una pura formalità in vista del turno preliminare dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: questa è stata in estrema sintesi la sfida di campionato appena disputata contro il Torre del Grifo per il Catania. Nel derby etneo la squadra prima in classifica ha dominato la scena vincendo per 21-3. Sei reti a testa per Bianconi e van der Sloot, poker per Garibotti: le vicecampionesse d’Italia dopo aver già chiuso il match nei primi otto ...

Sci di fondo - Mondiali juniores Lahti 2019 : Nella 10 km maschile nono posto per Davide Graz - Nella 5 km femminile 19ª Rebecca Bergagnin : Si sono disputate oggi le gare dei 5 km a tecnica libera femminili e dei 10 km a tecnica libera maschili ai Mondiali juniores di sci di fondo in corso di svolgimento a Lahti, Finlandia. Entrambe le competizioni si sono svolte con partenza a intervalli. La gara maschile, che ha visto 102 atleti al via, è stata vinta dal francese Jules Chappaz in 22’34″9 davanti al leader della prima parte del percorso, il russo Alexander Terentev, che ...

Banche italiane migliori e peggiori per solidità e sicurezza Nel 2019 : Nella scelta della migliore banca in cui depositare i propri risparmi è allora preferibile scegliere un istituto di credito sicuro per dormire sonni tranquilli..

Foals - Nel 2019 in arrivo due nuovi album di inediti e un live in Italia : a marzo 'Everything Not Saved Will Be Lost " Part 1' : "Esiste un'idea precisa sul fatto che il mondo non è più abitabile come lo era in passato", ha spiegato Yannis a proposito del brano: "Una sorta di grave mancanza di prevedibilità e la sensazione di ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo Nella prima prova della discesa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey a 90, ...

L'abbonamento a Xbox Game Pass non subirà alcun aumento di prezzo Nel 2019 : Come segnala Gamepur, Mike Ybarra, corporate vice president di Xbox, ha condiviso alcune informazioni interessanti sul servizio Xbox Game Pass.Ybarra ha parlato del servizio basato su abbonamento di Microsoft in un paio di tweet in risposta a delle domande dei fan.In questa occasione ha negato che Microsoft stia cercando di aumentare il prezzo delL'abbonamento nel 2019, analoGamente a quanto sta accadendo su Netflix.Read more…

Sci alpino - Coppa Europa Zinal 2019 : Nel gigante Ylva Staalnacke beffa Roberta Melesi - quarta Valentina Cillara Rossi : La svedese Ylva Staalnacke ha vinto il secondo gigante di Zinal, Svizzera, valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Dopo aver chiuso al comando la prima manche la scandinava si è ripetuta anche nella seconda, concludendo con il tempo complessivo di 2:19.45. Secondo posto per la nostra Roberta Melesi a 23 centesimi che, dopo il primo podio conquistato nella giornata di ieri, si è confermata raggiungendo la piazza d’onore. Chiude in ...

Sanremo 2019 - Elena Sofia Ricci Nella giuria degli esperti (Anteprima Blogo) : Si avvicina il Festival di Sanremo, al via su Rai1 a partire da martedì 5 febbraio 2019. Blogo è in grado di anticipare il nome di un componente della giuria degli esperti. Si tratta, secondo quanto ci risulta, di Elena Sofia Ricci. Per l'attrice, protagonista della fortunata serie di Rai1 Che Dio Ci aiuti e vincitrice in carriera di David di Donatello, Nastro d'argento (il più recente per il film Loro, dove ha vestito i panni di Veronica ...

24 Ore Daytona 2019 - inizia la nuova vita di Fernando Alonso Nel mondo dell’endurance. Speranze e ambizioni - sognando la Tripla Corona : Fernando Alonso ha ufficialmente salutato la Formula Uno, ma non è minimamente pronto per la pensione. Anzi, il campione spagnolo è un fiume in piena di idee e, dopo gli ultimi opachi anni con la McLaren, ha bisogno di tanta adrenalina, e la sta andando a cercare sotto molti punti di vista. Sembra quasi certo che nel 2020 prenderà parte alla Dakar, mentre per questo 2019 i programmi sembrano già fissati e si concentreranno sull’endurance. ...