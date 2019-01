Nba | Warriors senza limiti | Lakers ko

Nba : Klay - 44 punti con record. Warriors travolgenti - Lakers ko : Lakers-Warriors 111-130 I Warriors , 33-14, vincono l'ottava partita consecutiva regolando senza problemi allo Staples di Los Angeles i Lakers , 25-23, rimaneggiati che sperano di ritrovare Lebron e ...

Nba - sette vittorie di fila per i Golden State Warriors. Out Gallinari - Belinelli ok : LOS ANGELES - Allo Staples Center i Los Angeles Clippers perdono con i Golden State Warriors , forti del rientro di DeMarcus Cousins . I San Antonio Spurs vincono in trasferta e regalano l'ennesimo ...

Nba – Il Fenerbahce fa più interazioni degli Warriors su Twitter - Datome consiglia : “firmate giocatori più forti!” [FOTO] : Il Fenerbahce risulta la seconda squadra al mondo per interazioni su Twitter nel mese di dicembre, più di 29 squadre NBA, Warriors compresi: Gigi Datome punzecchia Curry e compagni sui social Una particolare indagine che lega le franchigie di basket di tutto il mondo ai social, ha dato dei risultati davvero sorprendenti. Guardando la top 10 delle squadre di pallacanestro che generano più interazioni sui social 9 squadre su 10 sono di NBA, ...

Risultati Nba – Harden ne fa 58 - ma i Rockets perdono all’overtime! Belinelli batte Doncic : ok Warriors e Celtics : James Harden firma 58 punti, ma i Rockets perdono all’overtime contro i Nets. Belinelli trascina gli Spurs al successo contro i Mavericks di Doncic, vittorie per Warriors e Celtics: i Risultati dei match della notte NBA Notte di grandi emozioni e verdetti inaspettati quella appena trascorsa sui parquet NBA di tutta l’America. Guardando le statistiche dei vari giocatori in campo questa notte balza subito all’occhio un ‘58’: sono i punti che ...

Nba - risultati della notte : Irving trascinante contro Toronto - rimonta Warriors con super Curry : Boston Celtics-Toronto Raptors 117-108 Il ritorno a casa rappresenta sempre un toccasana per i Boston Celtics. Dopo le tre sconfitte consecutive raccolte in trasferta tra Miami, Orlando e Brooklyn, i ...

Nba – Warriors da record - 51 punti nel primo quarto : prova di forza contro la ‘sorpresa’ Denver : I Golden State Warriors hanno rifilato una netta sconfitta ai Denver Nuggets, vincendo la sfida contro la prima squadra della conference per 111-142: nel primo quarto, Curry e compagni, hanno siglato 51 punti Il Pepsi Center di Denver ha ospitato i Golden State Warriors nella notte, per una sfida dal sapore speciale: i Nuggets, al primo posto della Conference, contro i Golden State Warriors bicampioni in carica. La prima e la seconda della ...

Mercato Nba – Robin Lopez in trattiva per il buyout con i Bulls : Golden State Warriors spettatori interessati : Robin Lopez in trattativa per il buyout con i Chicago Bulls: il centro sarebbe finito nel mirino dei Golden State Warriors Robin Lopez, tramite il suo entourage, sta cercando di risolvere il suo contratto con i Chicago Bulls. Il centro vorrebbe accordarsi per il buyout con la franchigia, al fine di potersi cercare una nuova sistemazione da free agent, ma i Bulls vorrebbero poterlo inserire in qualche trattativa prima della trade deadline ...

Nba - pagelle di metà stagione : Warriors e Celtics mediocri : L'Nba ha ufficialmente scollinato la boa di metà stagione. E' l'ora dei primi bilanci, con le pagelle alle 30 squadre per quello che hanno fatto fin qui. I voti sono 'pesati' tra quanto fatto fin qui ...

Nba - notte di stelle : Curry guida i Golden State Warriors. Due overtime a Washington : LOS ANGELES , USA, - Doveva essere la serata di LeBron James , invece la partita tra Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers fa solo da cornice a una spettacolare notte NBA. Toronto resta prima nella ...

Nba – Curry carica gli Warriors : “con Cousins in campo saremo di un altro livello. Cambieremo alcuni aspetti del gioco” : Stephen Curry non vede l’ora che DeMarcus Cousins possa scendere in campo con i Golden State Warriors: il playmaker della Baia spende parole positive in merito all’ex Pelicans Il conto alla rovescia è quasi terminato, DeMarcus Cousins è quasi pronto a fare il suo esordio stagionale con i Golden State Warriors. Il centro, firmato da free agent in estate dopo essere uscito dal contratto con i Pelicans, è rimasto fermo per diversi mesi a ...

Basket - Nba : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...