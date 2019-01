Nba | torna Carmelo Anthony | Houston lo cede | regalandogli l' ultima chance di inseguire il

Nba - i Clippers senza Gallinari tornano al successo : Spurs battuti - 12 punti per Belinelli : San Antonio Spurs-L.A. Clippers 95-103 Era nell'aria dopo il dolore e i problemi alla schiena contro Golden State, e così le paure e le sensazioni di molti si sono trasformate in realtà nella sfida ...

Nba su Sky Sport : 12 partite in una settimana e il Martin Luther King Day con 4 gare : torna LeBron? : ... differita lunedì ore 11, ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA, Lunedì 21 gennaio: "Martin Luther King DAY" Ore 20 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno MILWAUKEE BUCKS-DALLAS MAVERICKS commento ...

Nba - Golden State torna in testa : ROMA, 16 GEN - L'incredibile tonfo casalingo della capolista Denver è la nota saliente del turno di questa notte in Nba, che aveva come piatto forte la sfida fra le prime due della Western Conference. ...

Nba - Golden State abbatte Denver e torna in testa : L'incredibile tonfo casalingo della capolista Denver è la nota saliente del turno di questa notte in Nba, che aveva come piatto forte la sfida fra le prime due della Western Conference. Ha vinto, anzi ...

Basket - Nba : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...

Nba - Los Angeles Lakers - quando torna in campo LeBron James? : La situazione resta sempre la stessa e nessuno sembra voler forzare il muro che i Lakers hanno alzato rispetto alla questione "infortunio LeBron James": sin dal primo giorno si è parlato di un ...

Nba - Milwaukee vince e torna in testa : ANSA, - ROMA, 10 GEN - Dieci partite nel turno Nba giocato nella notte italiana. Show di Kyle Kuzma nei Los Angeles Lakers, per lui 41 punti nella vittoria casalinga per 113-100 contro i Detroit ...

Nba - un mese da record : come gli Spurs sono tornati la miglior squadra della lega : Occorre riavvolgere il nastro un po' indietro: a un mese fa, il 6 dicembre 2018 per l'esattezza. Gli Spurs incassano 121 punti dai Lakers e mandano a record l'ennesima sconfitta, la 14del loro ...

VIDEO Nba - gli highlights delle partite dell’8 gennaio : non si fermano i Bucks. Tornano a vincere i Lakers : Otto le partite nella notte di martedì 8 gennaio per quanto riguarda l’NBA. Vincono ancora i Milwaukee Bucks di un fenomenale Antetokounmpo: prima posizione ad Est confermata. Tornano alla vittoria i Los Angeles Lakers: rimonta clamorosa ai danni di Dallas, pur con l’assenza ancora prolungata di LeBron James. In casa Italia più che discreta la performance di Marco Belinelli e i suoi Spurs, che vincono in trasferta a Detroit. Andiamo ...

Nba - i risultati della notte : i Lakers tornano a vincere - bene Bucks e Celtics : Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107 Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo ...

L’Nba torna in Cina : Lakers e Nets giocheranno una parte della preseason 2019 nel continente asiatico : Los Angeles Lakaers e Brooklyn Nets giocheranno una serie di partite della loro preseason 2019 in Cina per gli ‘NBA China Games’ L’NBA cerca di rinsaldare il suo legame con il mercato cinese e per riuscirci, stando alle parole del reporter di ESPN Fang Yuan, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets giocheranno una parte delle gare della loro preseason 2019 in Asia. Le due squadre parteciperanno agli NBA China Games e si ...

Basket - Nba : Toronto torna al comando a Est - sorridono i Clippers di Gallinari : NEW YORK - Toronto si riprende il primato nella Eastern Conference del campionato Nba. I Raptors escono nel migliore dei modi da un week-end impegnativo aggiudicandosi due testa a testa con ...

Nba - Gallinari il migliore con 21 punti - a Phoenix i Clippers tornano a vincere : Phoenix Suns-L.A. Clippers 111-121 Incontrare Phoenix, pur in Arizona, è sempre un toccasana se si viene da due sconfitte consecutive. Ancor di più per i Clippers, che hanno già sconfitto i Suns due ...

Risultati Nba – Anche senza LeBron si può vincere : i Lakers tornano alla vittoria - ko Philadelphia e Oklahoma : I Lakers tornano alla vittoria nonostante l’assenza di LeBron, bene Anche Raptors, Mavericks e Blazers Nella notte italiana ecco i match disputati validi per la regoular season NBA. alla vigilia di Capodanno solo 5 sono state le partite scese in campo oltreoceano. Tra queste spicca la vittoria dei Lakers contro Sacramento. senza LeBron, ancora assente per infortunio, la squadra di Los Angeles vince grazie ai canestri di Kentavious ...