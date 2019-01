NBA | record di Klay Thompson Harden non si ferma ma Houston ko con Philadelphia

NBA - serata da record per Klay Thompson : 10 triple di fila a segno [VIDEO] : Klay Thompson mattatore della serata nella quale i Golden State Warriors hanno vinto contro i Lakers ancora privi di LeBron serata da incorniciare per Klay Thompson. La stella dei Golden State Warriors firma la partita vinta dai campioni Nba 130-111 contro i Los Angeles Lakers mettendo a segno 10 triple di fila, record Nba. Per quanto riguarda i detentori dell’anello la vittoria ottenuta nella notte sul parquet dello Staple Center è ...

NBA - Klay Thompson e una notte da record : 10/11 da tre e 44 punti : distrutti i Lakers : Una vittoria importante, è vero che i Lakers erano senza il miglior giocatore al mondo [LeBron James] e senza le loro due point guard, ma noi siamo venuti qui a Los Angeles per difendere la nostra ...

NBA - i numeri da record della pazzesca stagione di James Harden : L'MVP in carica non ha solamente salvato la stagione degli Houston Rockets, ma lo sta facendo riscrivendo i libri di storia della NBA. Ecco i numeri assurdi della sua annata e della sua storica ...

NBA – Warriors da record - 51 punti nel primo quarto : prova di forza contro la ‘sorpresa’ Denver : I Golden State Warriors hanno rifilato una netta sconfitta ai Denver Nuggets, vincendo la sfida contro la prima squadra della conference per 111-142: nel primo quarto, Curry e compagni, hanno siglato 51 punti Il Pepsi Center di Denver ha ospitato i Golden State Warriors nella notte, per una sfida dal sapore speciale: i Nuggets, al primo posto della Conference, contro i Golden State Warriors bicampioni in carica. La prima e la seconda della ...

Uovo protagonista su Instagram : record 'rotto' e sfida Fabregas-Morata. In NBA i Rockets lanciano un contest con Harden : ... non ha quindi solo totalizzato il record mondiale di cuoricini nella storia di Instagram, ma è anche diventata lo spunto per lanciare nuove sfide nel mondo dello sport. In Premier League Fabregas e ...

NBA – Notte da record per James Harden : 57 punti per abbattere un primato dopo l’altro! : Notte da ricordare per James Harden che con i 57 punti segnati contro i Memphis Grizzlies abbatte un record dopo l’altro dopo un difficile inizio di stagione, gli Houston Rockets sono tornati nelle zone nobili della Western Conference grazie ad un solo uomo: James Harden. La guardia dei texani ha alzato il livello del suo gioco, spostando l’asticella a vette a dir poco impossibili da immaginare. Con i 57 punti fatti segnare ...

NBA – Stephen Curry corre verso il record : è il 3° migliore di sempre per triple segnate in carriera : Stephen Curry è il 3° giocatore di sempre per triple segnate in carriera: superato Jason Terry, nel mirino Reggie Miller e Ray Allen Grazie alle 5 triple firmate contro i Chicago Bulls, Stephen Curry ha portato a 2283 i tiri da tre punti messi a segno nella sua carriera. Tale cifra gli permette di essere il terzo giocatore nella storia NBA per maggior numero di triple segnate in carriera, una in più di Jason Terry. Il Playmaker dei Golden ...

Basket - NBA : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...

NBA - tutti i record della folle e divertente sfida tra Spurs e Thunder : Da dove conviene cominciare per descrivere una sfida del genere? Dalla fine, dai 301 punti combinati tra le due squadre, che rappresentano il massimo raccolto come somma totale non solo in questa ...

NBA - LaMarcus Aldridge e Spurs da record : i Thunder perdono dopo due overtime : San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 154-147 2OT Che bello. Difficile trovare altre parole al termine di una partita infinita come quella tra Spurs e Thunder, conclusa dopo una maratona di 58 ...

NBA - un mese da record : come gli Spurs sono tornati la miglior squadra della lega : Occorre riavvolgere il nastro un po' indietro: a un mese fa, il 6 dicembre 2018 per l'esattezza. Gli Spurs incassano 121 punti dai Lakers e mandano a record l'ennesima sconfitta, la 14del loro ...

NBA - Gregg Popovich da record. Houston - pioggia di triple per battere Denver : NEW YORK - Un altro record, l'ennesimo per Gregg Popovich . La guida dei San Antonio Spurs sale sul podio degli allenatori più vincenti di sempre, al pari di Jerry Sloan con 1.221 vittorie in carriera ...