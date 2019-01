NBA – Curry | che combini?! Scivola prima della schiacciata e sbaglia la tripla

NBA - risultati della notte : Irving trascinante contro Toronto - rimonta Warriors con super Curry : Boston Celtics-Toronto Raptors 117-108 Il ritorno a casa rappresenta sempre un toccasana per i Boston Celtics. Dopo le tre sconfitte consecutive raccolte in trasferta tra Miami, Orlando e Brooklyn, i ...

NBA - Luka Doncic passa l'esame dei campioni. Curry e Kerr : 'È un All-Star' : È grosso, è forte fisicamente, sa passare e giocare il pick and roll, ha esperienza in Europa: mentre il resto dei rookie erano in college, lui imparava il gioco nella seconda miglior lega del mondo. ...

Basket - NBA : Curry trascina Golden State - crisi Lakers senza LeBron : WASHINGTON - L'esperienza di Steph Curry e la sfrontatezza di Luka Doncic di fronte alla Oracle Arena in un match tiratissimo. Golden State, 29-14, batte Dallas, 20-23, 119-114 trascinata dal due ...

NBA - notte di stelle : Curry guida i Golden State Warriors. Due overtime a Washington : LOS ANGELES , USA, - Doveva essere la serata di LeBron James , invece la partita tra Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers fa solo da cornice a una spettacolare notte NBA. Toronto resta prima nella ...

NBA : Curry ne mette 48 e Dallas va ko - i Lakers sconfitti anche da Cleveland : Quando Curry gioca così è impossibile fermarlo. I Golden State Warriors vincono 119-114 contro Dallas grazie ai 48 punti di Steph, che chiude con 11 triple. Tutto facile per Milwaukee, che stende ...

Risultati NBA – Golden State si gode un Curry formato maxi - Lakers ko con Cleveland : Harden non basta a Houston : Steph Curry ne mette 48 nel match contro Dallas, trascinando i Warriors alla vittoria. Lakers ancora ko senza LeBron, Harden non evita la sconfitta a Houston Emozioni e spettacolo nella notte NBA, caratterizzata dalla prestazione pazzesca di Steph Curry. Il giocatore americano strapazza Dallas, piazzando ben 48 punti nella vittoria di Golden State. Quarto successo consecutivo per i Warriors, che travolgono senza appello i Mavericks di Luka ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

NBA – Stephen Curry corre verso il record : è il 3° migliore di sempre per triple segnate in carriera : Stephen Curry è il 3° giocatore di sempre per triple segnate in carriera: superato Jason Terry, nel mirino Reggie Miller e Ray Allen Grazie alle 5 triple firmate contro i Chicago Bulls, Stephen Curry ha portato a 2283 i tiri da tre punti messi a segno nella sua carriera. Tale cifra gli permette di essere il terzo giocatore nella storia NBA per maggior numero di triple segnate in carriera, una in più di Jason Terry. Il Playmaker dei Golden ...

NBA – Curry carica gli Warriors : “con Cousins in campo saremo di un altro livello. Cambieremo alcuni aspetti del gioco” : Stephen Curry non vede l’ora che DeMarcus Cousins possa scendere in campo con i Golden State Warriors: il playmaker della Baia spende parole positive in merito all’ex Pelicans Il conto alla rovescia è quasi terminato, DeMarcus Cousins è quasi pronto a fare il suo esordio stagionale con i Golden State Warriors. Il centro, firmato da free agent in estate dopo essere uscito dal contratto con i Pelicans, è rimasto fermo per diversi mesi a ...

NBA - Steph Curry sempre più nella storia : sale al terzo posto per triple segnate dietro Ray Allen e Reggie Miller : ... Curry su Twitter ha ricevuto i complimenti del quarto in classifica, Jason Terry: "Un saluto a Steph Curry: continua a benedire il mondo con il tuo talento. #terzoogniepoca" ha scritto il Jet, che ...

Basket - NBA : Warriors ok e Curry da record - Toronto torna in vetta a Est : WASHINGTON - Steph Curry riscrive la storia. Alla Oracle Arena, Golden State, 28-14, travolge Chicago, 10-32, 146-109 e il due volte Mvp sale al terzo posto nella classifica di tutti i tempi dei ...

NBA : verso l'All Star Game - Doncic sorpassa persino Curry e l'America è ai suoi piedi : Una stagione a quasi 20 punti di media e un impatto superiore rispetto a quando giocava in Eurolega con il Real Madrid rientravano nel ventaglio dei pronostici estivi. Nemmeno il più inguaribile degli

NBA - Steph Curry - step-back 'alla Harden' ma gli fischiano passi : 'Lui sì e io no?' : Della sfida combattuta e vinta in volata dagli Warriors, oltre al record di triple complessive messe a referto in una gara NBA , 41, e al super quarto periodo di Steph Curry , 20 punti dei 42 totali ...

NBA - risultati : Curry 42 - Golden State riparte. Giannis - 43 - non salva i Bucks : Un fenomenale Stephen Curry da 42 punti , con 10 triple, trascina i suoi Warriors al successo sui Kings, in una gara spettacolare in cui le 2 formazioni hanno mandato a bersaglio 41 triple complessive,...