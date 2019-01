Nazionale donne | Italia-Galles 2-0 | doppietta per Ilaria Mauro

Donatella Cinelli Colombini confermata presidente Nazionale donne del vino : Roma, 14 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Donatella Cinelli Colombini guiderà per altri tre anni l’[...]

La Casa InterNazionale delle Donne chiede aiuto : La Casa Internazionale delle Donne di Roma ha lanciato una campagna di sottoscrizione. Il Comune di Roma ha revocato la concessione. Le Donne della Casa vogliono raccogliere 300.000 euro per fare fronte a un debito irragionevole, oggi oggetto di una proposta di transazione. Chiedono a tutte e tutti di diffondere il loro appello e di donare. Hanno aperto per questo una pagina dedicata.Con i tempi che corrono, bisogna tenersi cari i luoghi in cui ...

Lega calcio : "Prima coppa interNazionale a cui assisteranno anche le donne" : ... in Arabia Saudita nelle scorse settimane sono stati organizzati una serie di eventi sportivi per aprirsi gradualmente al mondo. L'Arabia Saudita da molto tempo non concedeva visti turistici: il ...

India - nato partito Nazionale delle donne : “Tra prime battaglie guerra alle molestie” : È nato martedì 18 dicembre, a Delhi, il National Women Party, il primo partito Indiano interamente femminile. Fondato dalla dottoressa militante dei diritti civili, la 36enne Shweta Shetty, la formazione politica è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Ispiratosi al vecchio partito statunitense delle suffragette, il partito ha come obiettivo: dare voce e spazio a tutte le donne, soprattutto a quelle meno privilegiate. Accanto a ...

ROMA un convegno Nazionale sul terzo millennio e il futuro delle donne promosso dalla FILDIS : ... Patrizia Balmas - donne e Uomini tra Pil e Sexappeal Francesca ROMAna Bertani - Le sfide del futuro dalla prospettiva della ricerca europea E nrica Capelli - donne, scienza e libertà di pensiero ...

Uomini e Donne - paparazzata clamorosa : con chi beccano Andrea Damante - intrigo interNazionale : Una pesantissima paparazzata, quella che ha per protagonista Andrea Damante , ex tronista di Uomini e Donne e inquilino del Grande Fratello Vip , che è stato pizzicato da Diva e Donna a Los Angeles ...

Giornata interNazionale contro la violenza sulle donne " Il Teatro di Sacco porta in scena "Io non ho pace" tratto dal libro "Io so' Carmela"... : Lo spettacolo teatrale racconta un fatto di cronaca realmente accaduto, quello di Carmela Cirella, morta suicida a 13 anni soltanto. Il racconto si dipana tra le parole del padre di Carmela , Roberto ...

Giornata InterNazionale contro la violenza sulle donne - l'adesione di Fratelli d'Italia a Cava de'Tirreni : ... né a Cava né in nessuna altra parte del mondo». Ed è proprio con tale obiettivo che l'associazione "Frida – contro la violenza di genere", della presidente Ilaria Sorrentino, opera sul territorio e ...

“La partita di tutti”. Lo spot delle pallavoliste per la giornata interNazionale contro la violenza sulle donne : In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre le giocatrici della pallavolo femminile italiana, tra cui le “azzurre” Paola Egonu e Cristina Chirichella, hanno preso recitato nello spot voluto da Palazzo Chigi “Ringrazio le testimonial di una campagna di sensibilizzazione che, attraverso il claim #lapartitaditutti, punta sul valore della squadra. E ringrazio l’amministratore delegato ...

Violenza sulle donne : la giornata interNazionale - per fermare la strage : Incontri, dibattiti, manifestazioni, in Italia e nel mondo per dire no alla strage e ricordare le vittime che non hanno distinzioni geografiche, né di età, né di classe sociale -

Giornata InterNazionale contro la violenza sulle donne : il palinsesto di Premium Cinema : La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne sta avendo un eco importante nel nostro Paese. Soprattutto per quanto riguarda la decisioni delle emittenti nazionali di sostenere la campagna contro la violenza di genere. Il palinsesto di Premium Cinema del 25 novembre 2018 propone infatti un ciclo di film a tema: la sua risposta personale che mette al centro donne coraggiose ed in grado di opporsi ai loro aguzzini. Cinema Emotion, la ...

Giornata Nazionale contro la Violenza di genere - migliaia di donne in piazze per "Non una di Meno" : Roma - Un segno rosso sulle guance per ricordare il sangue delle violenze, tanta rabbia e 106 palloncini rosa lanciati in cielo a ricordo delle donne vittime di Violenza maschile nel 2018. La manifestazione con corteo promossa a Roma dal Coordinamento 'Non una di meno' ha registrato un buon numero di presenze (circa 10 mila secondo gli organizzatori al momento della partenza da Piazza della Repubblica), con tante donne arrivate nella ...

25 Novembre Giornata InterNazionale contro la Violenza sulle donne : 32 femminicidi nei primi 9 mesi del 2018 : Lanciata anche la campagna bipartisan 'Non è normale che sia normale' presentata dalla vicepresidente della Camera Mara Carfagna, a cui hanno aderito uomini e donne del mondo dello spettacolo e della ...