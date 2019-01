Muore il Professor Federico Maria Arcamone | un pezzo di storia della farmaceutica italiana

Professoressa 32enne Muore di influenza in 7 giorni : giallo a Napoli - disposta l'autopsia : Il dramma di una giovane Professoressa di spagnolo, che insegnava in due scuole, scuote Napoli. Sara Seminara è morta di influenza in pochi giorni nel capoluogo campano. Tutto è...

Napoli - professoressa di 32 anni Muore di influenza in 7 giorni : Sono tantissimi gli alunni che, adesso, le scrivono messaggi di cordoglio sui social network. Sara Seminara, insegnante di spagnolo, è morta di influenza in pochi giorni a Napoli. Tutto è cominciato ...

Professoressa 32enne Muore di influenza in 7 giorni : è giallo - disposta l'autopsia : Il dramma di una giovane Professoressa di spagnolo, che insegnava in due scuole, scuote Napoli . Sara Seminara è morta di influenza in pochi giorni nel capoluogo campano. Tutto è cominciato una ...

Napoli : Muore professore di Villaricca - scuola in lutto : Un grave lutto ha colpito la scuola Giancarlo Siani di Villaricca, cittadina dell'area metropolitana del capoluogo partenopeo. Il 7 gennaio scorso si è spento infatti all'età di 65 anni, il professore di educazione fisica, Generoso Matarazzo. Secondo quanto riportano i media locali, l'uomo era molto amato dagli studenti, e da diversi anni lottava con una gravissima malattia, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Un professore buono e ...

Catania - Muore sotto gli occhi di amici e professori : stroncato da un infarto : Una vera e propria tragedia, l'ennesima riguardante la morte di un giovane ragazzo non ancora maggiorenne. Il drammatico episodio si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Catania. La vittima, uno studente di appena diciassette anni, Raffaele Barresi, che si è spento a causa di un infarto nella giornata di venerdì 30 novembre all'interno della sua scuola, il licelo linguistico e scientifico 'Principe Umberto', di fronte agli occhi ...

Muore la Professoressa di Inglese : singolare gesto degli studenti in suo ricordo : Mezzago, Monza – Deve essere stata davvero una brava insegnante, una Professoressa di quelle che difficilmente si dimentica per tutta la vita. Per questa ragione gli studenti della scuola media di Mezzago, in Provincia di Monza, hanno deciso di lasciare sui muri della scuola molti messaggi di dolore nei confronti di quella insegnante che per ben 26 anni aveva prestato il suo onorato servizio in quell’Istituto. Le piastrelle dei bagni ...