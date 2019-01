Mondo del lavoro sempre più automatizzato | quale futuro per i lavoratori?

WhatsApp down in molte parti del Mondo. C è anche l Italia : ROMA - Il popolare servizio di chat istantanea WhatsApp, di proprietà di Facebook, sta avendo problemi di connessione in molte parti del pianeta a partire dalle 19,17 Italiane. Il servizio va a ...

Moldavia : la maratona nella cantina vinicola più lunga del Mondo : Dieci km tra botti e bottiglie. Centinaia di persone hanno partecipato a una speciale maratona di 10 chilometri che si è svolta lungo le gallerie della cantina vinicola più lunga del mondo, certificata dal Guinness dei primati. Si tratta della cantina Mileštij Mic, situata in una catacomba di pietra calcarea, lunga 200 chilometri e contenente 2,5 milioni di bottiglie di vino. Gran ...

WhatsApp down in molte parti del Mondo. C'è anche l'Italia : Il popolare servizio di chat istantanea WhatsApp (di proprietà di Facebook) ha problemi di connessione in molte parti del pianeta a partire dalle ore 19,17 italiane

Reddito - Di Battista : "Abbiamo costretto Salvini". Sala : "Non conoscono il Mondo del lavoro" : Il Reddito di cittadinanza è: "Una rivoluzione nel mondo del lavoro". Parola di Luigi Di Maio che spiega come la misura non sia "solo un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà, ma anche un percorso nuovo" per cercare un’occupazione. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ne ha parlato all'evento organizzato oggi dal M5S sul Reddito di cittadinanza. "D'ora in poi, chi non ha nulla avrà almeno 780 euro" assicura Di Maio secondo ...

Tragedia nel Mondo del Calcio - l’aereo di Emilano Sala è scomparso dai radar : Tragedia nel mondo del Calcio, non ci sono ormai più speranze di ritrovare in vita Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino appena trasferitosi dal Nantes al Cardiff.Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Ieri sera il calciatore stava raggiungendo il Galles con un piccolo aereo da turismo partito dalla Francia, ma mai arrivato a destinazione. Si tratta di un Piper Malibu, partito in serata da Nantes. Dopo tutto questo tempo, con il ...

Stefano Sorrentino : 'Dybala può diventare uno dei più forti giocatori del Mondo' : Ieri sera l'Allianz Stadium è stato il palcoscenico di Juventus - Chievo Verona terminata per 3-0 a favore dei padroni di casa. Il risultato è stato negativo per i clivensi, ma Stefano Sorrentino ha portato a casa la soddisfazione di aver parato il rigore calciato da Cristiano Ronaldo. Il portiere del Chievo, intervenuto ai microfoni di RMC Sport, non ha nascosto la sua felicità personale per aver vinto il confronto con CR7, ma sarebbe stato ...

Mbappé - Bakayoko - Lineker e... Il Mondo del calcio prega per Sala : L'angoscia cresce ora dopo ora. A tutti i livelli. Gli ex compagni di squadra e quelli nuovi, i grandi del calcio d'ogni paese si stringono attorno alla famiglia di Emiliano Sala, lo sfortunato ...

Lutto nel Mondo del Palio - l'addio a Susanna Oddi : La Spezia - Una profonda ferita ha lacerato il cuore del Palio. Susanna Oddi, capoborgata del Fossamastra non c'è più. A portarla via un male contro il quale non si è mai data per vinta. Susanna Oddi ...

Metà della ricchezza del Mondo è in mano a 26 «paperoni» : I 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI 26 uomini più ricchi del mondoI ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della gara in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey a 90, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuhel 2019 : è di Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa libera : È dell’austriaco Matthias Mayer il miglior tempo nella prima prova della discesa di Kitzbühel (giovedì ci sarà la seconda), in vista della discesa libera in programma sabato sulla Streif. Il padrone di casa ha chiuso con il tempo di 1:57.44, con 15 centesimi sul canadese Benjamin Thomsen e 24 sull’austriaco Daniel Danklmaier. Quarto tempo per il primo degli italiani, Dominik Paris, a 33 centesimi, quinto per il francese Johan Clarey ...

Kvitova - campionessa interrotta - ora può diventare n. 1 del Mondo : ... la rivincita della semifinale di Sydney di 10 giorni fa, ha provocato un effetto collaterale: Simona Halep da lunedì prossimo non sarà più numero 1 del mondo. Il primato se lo giocheranno da qui a ...

Ginnastica - quando si torna in gara? Tutti i prossimi appuntamenti : 23-24 febbraio e 2-3 marzo da urlo tra Serie A - Coppa del Mondo e Jesolo : Siamo in pieno inverno, il periodo in cui la Polvere di Magnesio va in letargo e si assenta dalle gare. Le atlete sono nel bel mezzo del lungo periodo di allenamenti che precede poi l’inizio vero e proprio della stagione agonistica, tutte le ginnaste si stanno concentrando sull’apprendimento dei nuovi esercizi, si stanno perfezionando in palestra, vanno alla ricerca di un miglioramento continuo per poi essere al top quando conterà ...

24 Ore Daytona 2019 - inizia la nuova vita di Fernando Alonso nel Mondo dell’endurance. Speranze e ambizioni - sognando la Tripla Corona : Fernando Alonso ha ufficialmente salutato la Formula Uno, ma non è minimamente pronto per la pensione. Anzi, il campione spagnolo è un fiume in piena di idee e, dopo gli ultimi opachi anni con la McLaren, ha bisogno di tanta adrenalina, e la sta andando a cercare sotto molti punti di vista. Sembra quasi certo che nel 2020 prenderà parte alla Dakar, mentre per questo 2019 i programmi sembrano già fissati e si concentreranno sull’endurance. ...