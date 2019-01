Milano Stazione Sant’Ambrogio | un nuovo ingresso riqualifica l’area della Pusterla

Milano moda uomo : Zegna : Sartori alla Stazione Centrale per celebrare l'apertura e la multiculturalità : Un'idea di Sartori a moderna per una generazione multiculturale di cittadini del mondo". Sullo scalone che porta ai binari si respira un'atmosfera underground: luci fredde e panche di ferro, con l'...

Milano : controlli della polizia in Stazione Centrale - 4 arresti : Milano , 7 gen. (AdnKronos) - Sono quattro le persone arrestate dalla polizia negli ultimi giorni in Stazione Centrale a Milano . Lo scorso 2 gennaio un 18enne cittadino del Senegal ha aggredito una coppia di anziani, colpendoli entrambi al volto e rubando la borsa della donna. Una pattuglia della pol

Milano - l'oltraggio in stazione : fa pipì sulla volante della polizia : Si è avvicinato alla volante della polizia , incurante dei passanti che in pieno giorno affollano la stazione dei treni e ha fatto la pipì contro il mezzo delle forze dell'ordine. Che se nulla fosse.Il video, inviato da un cittadino alla redazione di Milano Today, sta facendo esplodere una polemica. L'auto della polizia è parcheggiata in piazza Luigi di Savoia, a Milano , a due passi dall'ingresso della stazione Centrale. Nel filmato si vede un ...

Milano M5 Stazione Metro San Siro Stadio - accordo triennale con DAZN : Nuovo sponsor per la fermata Metro politana San Siro Stadio della linea M5: sarà la società DAZN spa, che attraverso la società Agente Mktg ha partecipato all’avviso pubblico gestito da M5, ad affiancare la Stazione con il suo nome, logo e marchio per i prossimi tre anni. Tanto durerà, infatti, l’ accordo di sponsorizzazione con la società di servizi di video streaming di eventi sportivi, che prevede ...

Clochard muore in stazione a Milano : ANSA, - Milano , 18 DIC - Un Clochard algerino di 51 anni è morto la notte scorsa all'interno della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Porta Genova, a Milano . Sul corpo non ha segni evidenti ...

'Quelli del sì'. Dalla Calabria a Milano : duemila imprenditori aderiscono alla manifestazione : "Vogliamo continuare a creare sviluppo e lavoro, a portare il made in Italy nel mondo. A partire D alla Calabria che chiede la giusta attenzione da parte del governo per evitare che quanto abbiamo ...

Milano - manifestazione studenti - bruciato manichino di Salvini in piazza (VIDEO) : Milano , nuovo gesto contro il governo in particolar modo contro le politiche di Matteo Salvini , gli studenti danno fuoco ad un manichino con le sue sembianze Un mese dopo il “No Salvini day”, questa mattina gli studenti medi milanesi sono tornati a sfilare lungo le strade del centro di Milano insieme con i collettivi studenteschi e gli antagonisti del centro sociale “Cantiere” con lo slogan: “Disobbedire alle leggi ...

Pensioni : dirigenti - domani manifestazione a Milano contro attacchi al merito (2) : (AdnKronos) - Il presidente del Cida spiega che "abbiamo deciso di dire basta a questo gioco al massacro e di manifestare, pubblicamente, la palese ingiustizia che si vuole perpetrare ai nostri danni. Adotteremo ogni iniziativa per contrastare questo tentativo e ci opporremo in tutte le sedi, istitu

Pensioni : dirigenti - domani manifestazione a Milano contro attacchi al merito : Milano , 13 dic. (AdnKronos) - 'Non c’è equità senza merito - L’attacco alle Pensioni mortifica professionalità e responsabilità, mina la certezza del diritto, riduce la fiducia sul futuro'. Questo il titolo e il tema dell’assemblea in programma domani a Milano al Teatro Nuovo di Piazza San Babila da

Pensioni - a Milano manifestazione dirigenti : Roma, 13 dic. (Adnkronos/Labitalia) - 'Non c'è equità senza merito - L’attacco alle Pensioni mortifica professionalità e responsabilità, mina la certezza del diritto, riduce la fiducia sul futuro'. Questo il titolo e il tema dell'assemblea, in programma domani, 14 dicembre, a Milano , presso il Teatr

Aeroporto Milano Bergamo - SACBO aggiudica lavori aerostazione Lotto 4A : SACBO , società di gestione dell' Aeroporto di Milano Bergamo , ha proceduto all' aggiudica zione dei lavori relativi all' ampliamento dell' aerostazione Lotto 4A , lato est, all'Associazione Temporanea ...

Marco Mengoni in stazione a Milano per uno showcase notturno a sorpresa (video) : Marco Mengoni in stazione a Milano nella notte tra il 28 e il 29 novembre presenta il suo nuovo disco di inediti con uno showcase a sorpresa. La stazione centrale si veste a tema Atlantico e chiude per Marco Mengoni che, fronte binari, appare su un palco allestito esclusivamente per la presentazione del nuovo progetto discografico, da venerdì 30 novembre sarà disponibile in diverse versioni. Anticipato dai singoli Voglio e Buona Vita, questi ...