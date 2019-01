Milano Giorno del Ricordo | proiezione film Red Land Rosso Istria

Milano. Il Municipio 7 celebra il Giorno della memoria 2019 : Il Municipio 7 in collaborazione con il “Coro Col Hakolot”, in ricordo della Shoah, invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa

Giorno della Memoria - Liliana Segre incontra gli studenti al Teatro alla Scala di Milano : Martedì 22 gennaio alle la senatrice sopravvissuta ad Auschwitz racconterà la sua esperienza ai ragazzi delle scuole in un incontro alla Scala di Milano. L'intervento di Liliana Segre sarà preceduto dall’esecuzione musicale di Kol Nidrei di Max Bruch con Alfredo Persichilli e Andrea Rebaudengo.Continua a leggere

Francesca Cipriani derubata in pieno giorno a Milano : Tanta paura per Francesca Cipriani che è stata rapinata in pieno giorno a Milano. Lo ha raccontato la diretta interessata al programma “I Lunatici”, su Radio2. «Erano le 13, la polizia mi ha detto che era già il nono portafoglio del giorno. Sono stata rapinata da una combriccola di delinquenti extracomunitari tra cui c’è anche una donna incinta». Poi la Cipriani ha espresso anche apprezzamento per Matteo Salvini. «Mi ha ...

Finti permessi di soggiorno - arrestate 8 persone di cui 3 pubblici ufficiali - Milano Post : Milano 16 gennaio " Errare è umano, diceva qualcuno, ma sbagliare da rappresentanti della legge per agevolare gli extracomunitari è davvero inqualificabile. Eppure succede: la cronaca è carente se deve descrivere le motivazioni, rimane la constatazione di una connivenza difficile da capire. Ansa segnala "Otto persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Monza, ...

Ermal Meta sarà in concerto al Forum di Milano il giorno del suo compleanno : Un grande party The post Ermal Meta sarà in concerto al Forum di Milano il giorno del suo compleanno appeared first on News Mtv Italia.

Milano - cielo sereno e +18°C : penultimo giorno dell’anno dal clima primaverile. Le Previsioni Meteo per Capodanno [GALLERY] : 1/7 ...

Prefetto Milano : isoliamo i violenti del calcio. Salvini : curve aperte e gare di giorno : Non esclusa la chiusura della curva interista chiesta dal Questore. Ma il ministro dell'Interno si dice contrario: 'penalizzano le persone per bene'. E domani si torna in campo -

Basket - Serie A : il giorno di Venezia-Milano - Avellino e Bologna ridono : Nel giorno del big match di Serie A Venezia-Milano, dopo la sconfitta di Cremona in casa con Varese e la vittoria di Avellino a Reggio Emilia, Brindisi con Brescia prova a scalare la classifica. ...

Milano - giorno di paura sulla linea1 : due metro si bloccano - 18 feriti : Giornata di paura in metro a Milano: sale a 18 il bilancio dei feriti dopo che, in due momenti diversi della giornata, due convogli hanno frenato bruscamente. Le prime 14 persone sono rimaste ferite...