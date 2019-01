Milan-Piatek | tutto fatto | al Genoa 35 milioni più bonus Mercoledì mattina visite mediche

Biglia : Con Piatek il Milan ci guadagna : ANSA, - MilanO, 22 GEN - "Cosa perde il Milan senza Higuain? Si può perdere qualcosa, ma si può anche guadagnare con chi arriva. Di Piatek si parla tanto, ma non so nulla e non posso rispondere. Non c'...

Calciomercato - Kouamè : 'Piatek attaccante vero - segna anche da casa sua. Al Milan farà bene' : Una perdita importante per i rossoblù, come ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport il suo partner d'attacco, Christian Kouame: "Mi spiace che Piatek vada via - ha ammesso il giovane ivoriano, una ...

Milan-Genoa - accordo totale per Piatek : affare da 35 milioni di euro : Milan e Genoa hanno definito gli ultimi dettagli: Krzysztof Piatek è praticamente un giocatore rossonero, manca solo l'ufficialità per sancire la chiusura dell'affare. I due club hanno trovato un'...

Kouamé - Piatek colpo Milan - segna sempre : ANSA, - MilanO, 22 GEN - "Mi spiace, perché Piatek ha fatto più della metà dei gol per noi, però gli auguro di dare il massimo. Secondo me farà grandi cose al Milan, lo spero per lui. Lui vede la ...

Genoa - Kouamé : 'Piatek? Colpo Milan - segna anche da casa sua' : 'Mi spiace, perché Piatek ha fatto più della metà dei gol per noi, però gli auguro di dare il massimo. Secondo me farà grandi cose al Milan, lo spero per lui. Lui vede la porta anche da casa sua, fa ...

Milan - Piatek è tuo! Il polacco in rossonero a titolo definitivo : Il calciomercato del Milan si muove e non lo fa a caso. Chiusa una trattativa aperta, quasi a sorpresa, pochi giorni fa.Con Gonzalo Higuain in procinto di trasferirsi al Chelsea, il Milan si è messo subito alla ricerca di un centravanti. L’idea era quella di trovare un giocatore in grado di sollevare le sorti dell’attacco rossonero. Ecco perché i riflettori sono stati attivati subito sul bomber del Genoa Krzysztof Piatek (13 gol ...

Milan - il giorno di Piatek : 35 milioni e bonus al Genoa. Higuain - fuga in silenzio : Il Milan con e senza. La trattativa con e senza. Non è canottaggio, ma il Milan senza Higuain (imbattuto e con una media gol di 2 reti a partita) e il Milan con il Pipita (battuto 4 volte e con una media gol di 1.2). Oppure la trattativa per Piatek, senza contropartite tecniche e con un corrispettiv

Piatek a Milano - Higuain a Londra. Genoa : Pjaca più Sanabria. Allan vuole il Psg : Piatek a Milano, Higuain a Londra: i due bomber raggiungono finalmente le loro nuove città. L'attaccante polacco, da stasera a Milano, sosterrà domani le visite mediche che anticipano la firma sul ...

Milan : atteso in serata Piatek - domani le visite - intanto Higuain è in viaggio verso Sarri : La trattativa Milan-Genoa per Piatek è giunta al termine. L'attaccante polacco, atteso già stasera a Milano, arriva per 35 milioni + bonus (a seconda del piazzamento in campionato), cifra che il Milan pagherà già subito in un'unica soluzione. Piatek percepirà 1.8 milioni di euro netti a stagione, per un contratto di 4 anni e mezzo. Saranno fondamentali i suoi gol alla squadra di Gattuso che lotta per il quarto posto, valido per la qualificazione ...

fatta per Piatek al Milan - manca solo l'ufficialità : 'Per Piatek ci siamo quasi', l'annuncio di Paolo Scaroni, presidente del Milan. Ormai manca solo l'ufficialità, ma tutto è fatto: Krzysztof Piatek è un nuovo giocatore del Milan, il debutto potrebbe ...

Milan - Piatek rossonero : scambio di documenti in corso fra le società : Milan Piatek – Sono giorni in cui i tifosi rossoneri sono costretti a trattenere il fiato in attesa di conoscere l’esito del triangolo di calciomercato tra il loro Milan, il Chelsea e il Genoa e dunque il destino degli attaccanti, Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito ufficiale, Genoa-Milan si starebbe continuando a giocare anche dopo il triplice fischio […] L'articolo ...

Calciomercato Milan - Piatek è rossonero : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Il Milan nelle ultime ore ha piazzato il colpo Piatek. Il club rossonero è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Genoa, adesso proprio dal club rossoblu il colpo di mercato, sarà il polacco il sostituto dell’attaccante Gonzalo Higuain, tutto definito nelle ultime ore. Accordo raggiunto sulla base di 35 milioni di euro più bonus senza contropartita tecnica, è questa la sorpresa più grossa ...

Piatek-Milan - sciolto il nodo delle contropartite : c’è l’accordo con il Genoa : Krzysztof Piatek è pronto a firmare per diventare un calciatore del Milan, 35 milioni senza nessuna contropartita tecnica al Genoa Dopo una trattativa andata avanti per giorni, Krzysztof Piatek è un calciatore del Milan. La punta polacca tra poco firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero, orfano di Gonzalo Higuain ad un passo dal Chelsea, per 5 anni a circa 2 milioni di euro a stagione più bonus. Trovato l’accordo tra le ...