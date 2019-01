Milan, Piatek è tuo! Il polacco in rossonero a titolo definitivo

lanotiziasportiva

: Krzysztof Piatek al Milan, tutto fatto! Niente contropartite, 35 milioni pagati in un’unica soluzione al Genoa e 5… - FabrizioRomano : Krzysztof Piatek al Milan, tutto fatto! Niente contropartite, 35 milioni pagati in un’unica soluzione al Genoa e 5… - DiMarzio : #Calciomercato | #Piatek-#Milan, in serata l'arrivo a Milano. Domani le visite mediche - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ? #Milan-#Piatek ci siamo: a minuti le firme ?? 35 milioni più bonus senza contropartite al… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Il calciomercato delsi muove e non lo fa a caso. Chiusa una trattativa aperta, quasi a sorpresa, pochi giorni fa.Con Gonzalo Higuain in procinto di trasferirsi al Chelsea, ilsi è messo subito alla ricerca di un centravanti. L’idea era quella di trovare un giocatore in grado di sollevare le sorti dell’attacco. Ecco perché i riflettori sono stati attivati subito sul bomber del Genoa Krzysztof(13 gol fin qui in stagione). La speranza in quel di via Aldo Rossi è quella di non trovarsi dinanzi l’ennesimo flop, ma questa è un’altra storia. Quel che ora interessa sopra ogni cosa è l’esito della trattativa messa in piedi sull’asse Genova-o.Come ben noto, subito dopo la partita di campionato che ha visto le due compagini affrontarsi, si sarebbe saputo di più su questa trattativa. E’ bene ricordare, dunque, che ...