Milan | dalla situazione Higuain-Piatek alla possibile cessione di Zapata | il punto sul

sportfair

: Higuain, il Milan e quei 18 milioni in sei mesi buttati dalla finestra: simbolo di una società senza un progetto ve… - fattoquotidiano : Higuain, il Milan e quei 18 milioni in sei mesi buttati dalla finestra: simbolo di una società senza un progetto ve… - AndreaBricchi77 : #Piatek potrebbe debuttare già dalla partita di Sabato sera contro il #Napoli. Dovrebbe essere a Milano domani. #Milan - gazz_rossonera : Dalla Francia – Milan, Bellanova ai saluti: andrà al Bordeaux -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nella giornata di oggi si definirà il passaggio dial Chelsea e il contestuale arrivo diin rossonero, intantovaluta l’addio Sono giorni intensi in casa, reducevittoria ottenuta ieri contro Genoa e utile per agguantare il quarto posto in classifica. Leonardo, Gazidis e Maldini lavorano senza sosta per chiudere l’affare, sostituto designato di Gonzalo, in partenza con destinazione Chelsea.Miguel MEDINA / AFPNella giornata di oggi andrà in scena un incontro decisivo con Preziosi e Perinetti, utile per mettere nero su bianco e definire il passaggio dell’attaccante polacco in rossonero per 35 milioni di euro più bonus legatiqualificazione in Champions League.guadagnerà due milioni all’anno più bonus per 5 anni, quadruplicando dunque il proprio attuale ingaggio in rossoblù. Sul fronte uscite ...