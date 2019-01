Migranti | Salvini | Deportati da Castelnuovo di porto? Balle spaziali

Migranti - Salvini : Io nazista? Vergogna - sciacquatevi la bocca : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

"Migranti non tornino in Libia". Il diktat Onu fa infuriare Salvini : Si riapre lo scontro immigrazione tra Onu e Matteo Salvini . Dopo le critiche agli accordi Ue-Libia , ora il faccia a faccia si sposta sulla questione sbarchi. I 100 migranti alla deriva recuperati ...

Migranti - Salvini : la risposta a Onu è no : 17.33 "Altri sbarchi, altri soldi agli scafisti? La mia risposta all'Onu è NO". Così su Twitter il ministro dell'Interno Salvini risponde alla nota dell'Unhcr sui Migranti. L'Agenzia Onu per i rifugiati ha sottolineato che i Migranti soccorsi non devono essere riportati in Libia, dove "prevalgono scontri violenti e diffuse violazioni dei diritti umani".

Il dl Salvini chiude i rubinetti ?per i Migranti. E ora la Chiesa apre il portafogli : "In nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli, anche di natura legislativa, all'accoglienza". Monsignor Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, si rivolgeva così al governo pochi giorni dopo Natale. L'immigrazione è da tempo al centro del messaggio pastorale del vescovi italiani e non è un mistero che la Chiesa (e la Caritas) non vedano di buon grado le riforme licenziate da Salvini&Co. Tutto legittimo. Ma se fino a oggi erano in ...

Caritas lombarde contro il decreto Salvini : "Continueremo ad accogliere i Migranti - rispondiamo alla nostra coscienza" : Nei centri di accoglienza delle dieci diocesi lombarde accolti 4.500 migranti, il direttore Gualzetti: "Gli ospiti rimarranno da noi a carico della Chiesa"

Migranti - Salvini : “Promesse non mantenute? Lavoriamo in silenzio - con tutto il rispetto”. E replica stizzito pure sul ruolo di Conte : Dopo aver fatto asse con Di Maio sugli attacchi alla Francia (“Sottrae ricchezza all’Africa. Nessuna lezione da Macron”), Matteo Salvini si presenta con poca voglia di parlare di fronte ai cronisti a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Ufficiali dei Carabinieri. E replica stizzito: “Che fine hanno fatto le promesse sul presidio alla frontiera con il Niger, i gommoni necessari al Nord e ...

Scontro diplomatico sui Migranti. Salvini : la Francia impoverisce l’Africa : Dopo Di Maio anche il ministro dell’Interno attacca Parigi. L’imbarazzo della Farnesina. Il ministro degli Esteri Moavero chiamato a riferire in Parlamento

Africa - anche Salvini contro la Francia : «Interessi petroliferi opposti ai nostri» Migranti - Conte e gli 007 : ‘Niente vittime’ : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»

Migranti - anche Salvini contro la Francia : «In Africa per sottrarre ricchezza» : Il vicepremier torna sulle polemiche con Parigi: «Non prendo lezioni da Macron. Non ha alcun interesse a stabilizzare la situazione in Libia perché ha interessi petroliferi opposti ai nostri»

Salvini : 'I Migranti si salvano e si riportano in Libia - stop business' : L'economia italiana è sana, gli italiani sono il popolo più risparmiatore al mondo e noi stiamo mettendo in sicurezza i risparmi che gli italiani hanno nelle banche e negli uffici postali. Non hanno ...

Salvini : "I Migranti si salvano e si riportano in Libia" : "I porti italiani sono chiusi". Lo ha detto il vicepremier, a Mattino 5. Ma il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni ribadisce che "la Libia non è un porto sicuro dove dovrebbero essere condotte persone soccorse in acque internazionali"