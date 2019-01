Migranti - la Germania lascia Sophia. Salvini : «Non c'è problema» : E la Germania si è mossa, ma non nel senso che avremmo voluto, visto che il dissenso manifestato dal Bundestag verso la nostra linea politica avvicina sempre di più il governo tedesco all'altro ...

Migranti - la Germania è pronta a lasciare la missione Sophia : Ci sarebbe la durissima linea dell'Italia nella gestione dei flussi migratori alla base della decisione della Germania di abbandonare la missione Sophia, nome con cui viene comunemente chiamata EUNAVFOR Med, l'operazione militare dell'UE finalizzata a neutralizzare le rotte della tratta degli immigrati nel Mar Mediterraneo.A rivelarlo oggi è stata l'agenzia tedesca Deutsche Presse-Agentur (Dpa), che ha citato fonti del governo tedesco. Il ...

Migranti - in Germania record espulsioni : 20.05 In Germania il 2018 è stato l'anno record di espulsioni di Migranti verso altri Paesi Ue, ed il primo anno dal 2015 in cui sono stati mandati indietro più Migranti di quanti ne siano stati accolti. Sono i dati forniti nella Conferenza stampa del governo a Berlino. Principale destinazione delle espulsioni l'Italia (uno su tre). Nel 2017 i repinti erano il 15,1%, saliti a 24,5% l'anno scorso. 9.209 i casi di trasferimenti nei Paesi di ...