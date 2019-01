Migranti - al via i trasferimenti da Castelnuovo. "Metodi da lager" : Roma, 22 gen., askanews, - Sta calando il sipario sul Cara di Castelnuovo di Porto, Roma, tra le polemiche, la mobilitazione e le accuse. Ha preso il via questa mattina intorno alle 9 con il ...

Oms : “Migranti in buona salute. Esposti a malattie durante viaggio o a causa delle cattive condizioni di vita in Europa” : “I migranti e i rifugiati sono in buona salute, ma durante il viaggio o nei Paesi di accoglienza vengono Esposti al rischio malattie a causa delle cattive condizioni di vita”. A sancirlo è il primo Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti in Europa, redatto dall’Organizzazione mondiale della sanità e pubblicato oggi dall’Ufficio regionale per l’Europa dell’Oms. Un’istantanea sulle condizioni di ...

Salvati in extremis i cento Migranti su un barcone in avaria : la Libia ha inviato una nave dopo la richiesta italiana : Drammatici appelli al soccorso. E' dovuto intervenire il governo italiano per fare in modo che le autorità libiche inviassero una nave mercantile

Migranti su mercantile inviati da Libia : 7.30 Si è concluso nella notte il trasbordo dei circa 100 Migranti che si trovavano su un barcone in avaria a 50 miglia dalle coste libiche sul mercantile inviato da Tripoli in loro soccorso. Il cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone, si dirige verso il porto di Misurata, dove i Migranti saranno sbarcati.

