Migranti | accuse tedesche all’Italia Berlino ferma la missione Sophia Cos’è

Migranti - raffiche di accuse contro Parigi. La Francia convoca l’ambasciatore : frasi inaccettabili : La tensione tra Italia e Francia si arricchisce di un nuovo capitolo: dopo ventiquattr’ore di dichiarazioni aggressive del vicepremier Luigi Di Maio, culminate con la richiesta di sanzioni Ue contro Parigi, il governo transalpino le definisce «inaccettabili» e convoca al ministero degli Esteri la nostra ambasciatrice, Teresa Castaldo. L’incontro, c...

Migranti - Di Maio e le accuse alla Francia : Caos dopo le dichiarazioni del vicempremier: «La Ue ignora quello che fa in Africa, stampa il franco delle colonie con cui si fa finanziare parte del suo debito»

Dolore e accuse sulla strage di Migranti a largo di Tripoli : Si moltiplicano le voci della politica a proposito della tragedia consumatasi a largo di Tripoli, dove un gommone è affondato trascinando in fondo al mare la vita di 117 migranti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un comunicato stampa diffuso dal Quirinale, ha espresso "profondo Dolore per la morte di oltre cento persone, tra donne, uomini, bambini". Ne dà notizia un comunicato dell'ufficio stampa del ...

Migranti - indagati per Gradisca il prefetto di Venezia e l’ex di Treviso. Accuse di associazione a delinquere e truffa per 42 : Le gare d’appalto e la gestione del Centro di identificazione ed espulsione (Cie) e del Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara) di Gradisca d’Isonzo, risalenti a un periodo che va dal 2011 all’estate del 2015, hanno fatto finire sotto inchiesta 42 persone. Tra loro addirittura tre prefetti. Si tratta dell’ex viceprefetto di Gorizia, Gloria Sandra Allegretto, dell’ex prefetto di Gorizia e Treviso, Maria ...

Migranti - governo Malta : Sdegno e sorpresa per accuse Salvini

Migranti - Malta attacca : “Da Salvini false accuse”. Ministro : “Non accettiamo lezioni da voi” : Scontro Malta-Italia sui Migranti. La Valletta: "Il governo di Malta esprime sdegno e sorpresa per le false accuse del Ministro Salvini". Il Ministro: ""Nessuna lezione da Malta, che per anni ha chiuso gli occhi e ha permesso che barchini e barconi si dirigessero verso l'Italia. La musica è cambiata, in Italia si arriva solo col permesso".Continua a leggere