Michelle Hunziker la foto a 15 anni conquista i follower

: Michelle Hunziker e Teo Teocoli, rivolta a Mediaset. Retroscena su Adrian: “Celentano non si è mai visto” – Ciadd N… - ciaddradioetv : Michelle Hunziker e Teo Teocoli, rivolta a Mediaset. Retroscena su Adrian: “Celentano non si è mai visto” – Ciadd N… - Iolamia : Adrian, il disastro di Celentano in diretta: dopo 10 minuti, pioggia di insulti per lo show di Mediaset - RitaC70 : Adrian, il disastro di Celentano in diretta: dopo 10 minuti, pioggia di insulti per lo show di Mediaset -

(Di martedì 22 gennaio 2019)sui social ricorda la prima volta che ha visto l’Italia e se n’è innamorata perdutamente. Lo fa condividendo con igrafie recuperate dal baule di famiglia. Si tratta di immagini scattate al mare quando aveva 15e si divertiva a improvvisare pose ammiccanti. «Stavo giocando a fare la modella», scrive la conduttrice e showgirl. «Questesi legge nella didascalia che accompagna il post me le ha appena spedite mia Mamma dicendo che stava mettendo in ordine i suoi Album…qui avevo appena compiuto 15, mi trovavo per la prima volta in Italia…a Militello in Sicilia per l’esattezza. Stavo giocando a fare la “modella” e per essere più “cool” strappai un vecchio lenzuolo di Nonna Nella ( ero ospite a casa sua) ….che subito dopo mi sgridò tantissimo in siciliano e mi disse: ”ma chi stai faciennù ???” No vabbè…quanto ci ...