Michele Anzaldi Pd | Evento no-vax alla Camera? Grave | Roberto Fico lo

Michele Anzaldi (Pd) - membro della vigilanza Rai contro i suoi colleghi di partito «Ma quale censura - giusto riportare Fabio Fazio su Rai Tre» : «censura del governo contro Fabio Fazio per un suo eventuale ritorno su Rai tre? I colleghi del mio partito che ne parlano evidentemente non sono ben informati sul caso». Non usa...

Michele Anzaldi (Pd) ricorre all'Anac sul reddito di cittadinanza : "Tessere in stampa senza legge e copertura finanziaria" : Michele Anzaldi ricorre all'Anac sul reddito di cittadinanza. Una decisione, quella del deputato Pd, che mira a far chiarezza sulle dichiarazioni rese in questi giorni da Luigi Di Maio, a proposito della stampa delle tessere dove saranno depositati i famosi 780 euro. stampa che il vicepremier ha definito in corso "già da due settimane", nonostante la manovra nella quale è contenuta la misura, come è noto, debba ancora essere ...