Meteo | Italia nella morsa del maltempo | ' Medicane' imbiancherà le nostre città

Blastingnews

: Previsioni #meteo per questo #22Gennaio - 3BMeteo : Previsioni #meteo per questo #22Gennaio - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Meteo domani, perturbazione insiste sull'Italia. Piogge e neve, i dettagli -… - Iw1prt_Alberto : RT @Emergenza24: [22.01-09:30] #Italia ultima immagine RADAR #meteo di Dipartimento della Protezione Civile @DPCgov -

(Di martedì 22 gennaio 2019) L'è sotto ladel gelo. In queste ore pioggia, forti venti e abbondanti nevicate stanno interessando leregioni creando caos e disagi in molte. La giornata di oggi rappresenta solamente l'inizio di ciò che si sta preparando ad arrivare in. L'aria fredda, tipica invernale, sta dando vita ad un vortice di bassa pressione che, al momento, sta interessando la zona della Sardegna ma, nelle prossime ore, arriverà a toccare quasi tutte leLa situazione Le piogge interesseranno tutta l'centrale, in particolar modo il Lazio dove saranno presenti anche abbondanti nevicate sulle zone appenniniche anche a quote molto basse. Al momento non sarà possibile vederla a Roma ma solo nei paesini circostanti.L'Appennino emiliano romagnolo verrà ricoperto da nevicate a tratti anche forti, ma la stessa farà la sua comparsa anche in pianura. Sulle restanti ...