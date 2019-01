Merkel | accordo Francia-Germania Avanti mano nella mano

Caos Brexit - Merkel : «C’è tempo per negoziare». Ma Bruxelles : «No modifiche all’accordo» : La cancelliera in soccorso della leader britannica all’indomani della disfatta in Parlamento, prima del voto di fiducia di stasera

Manovra : Merkel - fiduciosa in accordo : ANSA, - BRUXELLES, 14 DIC - "Sono fiduciosa che un accordo possa essere raggiunto". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato le trattative in corso a Bruxelles tra Commissione Ue e ...

Manovra : Merkel - fiduciosa in accordo : ANSA, - BRUXELLES, 14 DIC - "Sono fiduciosa che un accordo possa essere raggiunto". Così la cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato le trattative in corso a Bruxelles tra Commissione Ue e ...

Manovra - Conte : l'Italia non ha cappello in mano. Merkel : fiduciosa su accordo : «l'Italia non è con il cappello in mano, ha elaborato una Manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento...

Brexit : May a Berlino per salvare l'accordo. Merkel : Nessuna apertura : Continuano i faccia a faccia di Theresa May, che, oggi 11 Dicembre, ha incontrato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel nel tentativo di mettere al sicuro gli accordi sulla Brexit . Un ...

Tusk : pronta bozza accordo sul dopo Brexit. La Merkel non e' d'accordo : Bruxelles, 22 nov., askanews, - Il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk ha detto che c'è un accordo di massima a livello politico su una bozza di dichiarazione politica sulle future relazioni tra ...

Merkel : niente summit sulla Brexit senza accordo prima : Dopo un incontro di quasi due ore con Jean-Claude Juncker, il primo ministro Theresa May tornerà a Bruxelles sabato per un vertice «last minute» sull'accordo per la Brexit fra Londra e la Ue. La ...