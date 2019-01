Matteo Salvini | la risposta brutale a Cesare Battisti | Dice che si sente

Cipriani 'pazza' di Matteo Salvini : "Un uomo vero e affascinante euro " : ' Salvini ? L'ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia. Io magari gli scrivo 'che buono, gnam gnam' e lui mi risponde simpaticamente, con ...

Matteo Salvini - il delirio di don Farinella : "Mani sporche di sangue - a processo per genocidio" : Don Paolo Farinella torno ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini dai microfoni de La Zanzara su Radio24. Il prete di Genova aveva conquistato nuova popolarità lo scorso Natale, quando aveva deciso di chiudere la sua chiesa per protestare contro il ministro dell'Interno. Oggi il parroco non sembra

Elisa Isoardi non vorrebbe più Matteo Salvini - lui manda messaggi alla Cipriani : Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono al centro di una polemica infinita. Dopo aver annunciato la loro separazione è scoppiato il caos. I rumors hanno iniziato a susseguirsi fino ad arrivare alle ultime indiscrezioni, secondo le quali i due sarebbero finalmente tornati insieme. Secondo alcune fonti, Matteo ed Elisa non si sarebbero mai lasciati veramente. Ad ogni modo, i diretti interessati non si sono ancora espressi in merito. L'opinionista ...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : "Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?" : Il vento di crisi nel governo soffia anche dopo la nomina di Lino Banfi all'Unesco. La decisione di Luigi Di Maio non sembra entusiasmare Matteo Salvini, che durante la diretta Facebook dall'ex fabbrica di penicillina nuovamente occupata ha contestato al vicepremier grillino la scelta del comico pug

Silvio Berlusconi e Romano Prodi - l'impensabile asse per far fuori Matteo Salvini : Sono stati nemici per vent'anni, per tutta la Seconda Repubblica. Uno alla guida del centrodestra, dei liberali, l'altro a capo del centrosinistra, dei progressisti. Ma ora i due , ex, nemici Silvio ...

"Più persone partono - più persone muoiono" - ha detto Matteo Salvini : "Più persone partono, più persone muoiono. Ho iniziato a fare il ministro impegnandomi contro scafisti e mafiosi. Bloccare le partenze vuol dire evitare morti. Vuol dire bloccare traffico di droga e armi. Chi vuole bene al continente africano fa di tutto". Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell'Interno a Mattino 5. "In questi giorni mi hanno dato del delinquente, del fascista, del cogl... non so quanti ministri ...

Mattino 5 - Matteo Salvini a Federica Panicucci : "La Francia sottrae ricchezza all'Africa" : "Più persone partono più persone muoiono. Chi vuole bene all'Africa fa di tutto perché non partano". Matteo Salvini, ospite di Federica Panicucci a Mattino 5, ribadisce che non consentirà ai barconi delle Ong di attraccare nei porti italiani: "Gli immigrati si salvano, come ha fatto la guardia cost

Crisi Italia-Francia - Matteo Salvini : “No a lezioni da Macron - sottrae ricchezza all’Africa” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini questa mattina, intervenendo a Mattino 5, ha dato ragione all'alleato di governo Luigi Di Maio, che ha aperto lo scontro con il presidente Macron: "Il problema dei migranti ha tante cause, c'è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi. L'Italia no".Continua a leggere

Francesca Cipriani : “Matteo Salvini è un vero uomo - mi piace fare gnam gnam con lui” : “Matteo Salvini? L’ho sempre stimato, gli scrivo su Instagram e lui mi risponde, spesso quando posta foto in cui mangia”. A dirlo è la prorompente Francesca Cirpiani che, intervenendo ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 confessa di avere uno scambio di messaggi con il vicepremier leghista. “Io magari gli scrivo che buono, gnam gnam e lui mi risponde simpaticamente, con frasi carine, e con uno gnam gnam di ...

