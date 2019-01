Mattarella | il lavoro è la priorità per gli italiani

Congresso Cgil - governo assente : Camusso attacca. Mattarella : “Il lavoro è priorità - sindacato protagonista della crescita” : Da un lato, l’assenza del governo criticata dalla segretaria uscente Susanna Camusso. Dall’altro il messaggio di Sergio Mattarella, che ricorda come “nella storia repubblicana il sindacato è stato protagonista” della crescita economica e dei diritti dei lavoratori. Il Congresso della Cgil, chiamata a scegliere il nuovo segretario tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla, si infiamma perché l’esecutivo Conte non è ...

Mattarella : priorità lavoro - con dignità : 17.15 "Il lavoro è priorità nelle attenzioni degli italiani...sospinto da trasformazioni nelle tecnologie e nei mercati globali".Così il Presidente Mattarella, in un messaggio al congresso della Cgil Non ci si può sottrarre alla sfida dell'innovazione, aggiunge, ma garantendo "la piena tutela della libertà e dignità di ogni persona".Mattarella sottolinea che l'universalità dei diritti "resta la pietra angolare su cui poggia una democrazia ...

Salvini 'condivide' Mattarella : più sicurezza - più lavoro : Roma, 31 dic., askanews, - 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più ...

Sergio Mattarella - il discorso di fine anno su sicurezza - lavoro e scontro politico : Come se questi valori non fossero importanti nel mondo degli adulti. In altre parole, non dobbiamo aver timore di manifestare buoni sentimenti che rendono migliore la nostra società. Sono i valori ...

Mattarella - attesa per il discorso di fine anno : tra i temi Europa - lavoro - diritti e ruolo del Parlamento : Sarà un discorso breve, meno di 15 minuti, quello del presidente della Repubblica. Rivolto più ai cittadini che alla politica. Pronunciato, quest'anno, nello studio personale della Palazzina, in cui lavora abitualmente, e non in quello alla Vetrata . L'intervento di Sergio Mattarella in diretta televisiva è molto ...

Mattarella. Chi governa rispetti la Costituzione. L'economia rallenta - il lavoro resti una priorità : 'Pluralismo nell'assetto della società civile, pluralismo nel dovere di assoluto rispetto della libertà dell'arte e della scienza, pluralismo nella libertà riconosciuta al mondo dell'informazione, ...

Mattarella : Economia in rallentamento - lavoro resta priorità : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, Economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giornata mondiale delle persone con disabilità - Mattarella : 'Garantire diritto a studio e lavoro' - : Oggi si afferma in tutto il mondo il diritto delle persone con qualche disabilità a potersi esprimere in pieno come tutti gli altri

Mattarella risponde alla giovane ostetrica che non trova lavoro perché non può vaccinarsi : Reggio Emilia, la giovane ha subito due trapianti di fegato. La mamma scrive al presidente: "Non è per sua volontà. E mia figlia nella nostra regione non può accedere ai bandi". Il Colle chiede di conoscere "le valutazioni e gli interventi di competenza"