Maserati Levante Vulcano | ecco la nuova serie speciale dedicata a Europa e Asia

Maserati presenta l’edizione limitata Levante Vulcano [GALLERY] : La nuova edizione speciale Levante Vulcano è limitata a 150 unità che saranno commercializzate in Europa e in Asia. La configurazione include finiture esclusive ed esterni in colore Grigio Lava opaco. Disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina da 350 e 430 CV Modena, 22 gennaio 2019 – L’ esclusività di Maserati significa che ognuno dei suoi modelli riesce a distinguersi anche oltre l’eccezionale. La Casa del ...

Maserati Levante GTS e Levante Trofeo : l’urlo del V8 protagonista a Los Angeles [FOTO] : Una gamma così ricca e completa non mancherà di stupire gli appassionati della West Coast in visita al Los Angeles Convention Center dal 30 novembre al 9 dicembre In occasione del Salone dell’Auto di Los Angeles 2018 Maserati mette sotto i riflettori il Suv Levante, nelle versioni GTS e Trofeo, il top di gamma, entrambe equipaggiate con il potente motore V8 “Made in Maranello” in grado di erogare 550 CV per la GTS e 590 CV per la ...