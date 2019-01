Mara Venier stilista per le donne “normali” : la collezione per Luisa Viola : È un periodo di grandi soddisfazioni personali per Mara Venier. Tornata su Rai 1 e alla conduzione di Domenica In, e dopo il successo del libro "Amore della Zia - Eh già, io sono ancora qua", festeggia anche il suo terzo anno da stilista.A Milano è stata presentata "Mara Venier per Luisa Viola". La collezione autunno - inverno 2019, elogia e fa onore a tutte le donne normali a cui piace vestirsi con comodità. Per la Venier il sodalizio con Luisa ...

C’è posta per te Romina Power ricicla un bracciale di Mara Venier : La coppia formata da Romina Power e Al Bano Carrisi sono stati a “C’è posta per te” come opsiti di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata al programma di Maria De Filippi dai tre figli desiderosi di farle un regalo dopo che nel 2017 ha perso il marito. Romina Power ha voluto omaggiare la signora con un regalo unico a cui è profondamente legata: un braccialetto che ha ricevuto da Mara Venier ed è stato ...

C'è posta per te - Romina Power e il clamoroso sgarbo a Mara Venier : quello che non si era notato da Maria : Non solo i sandali, per Romina Power. Ospite di C'è posta per te sabato sera insieme ad Al Bano Carrisi, la cantante ha stupito tutti per le calzature indossate ma anche per un dettaglio che pochi hanno notato in tempo reale: il bracciale regalato alla signora i cui figli avevano invitato proprio Ro

Romina Power ricicla il bracciale di Mara Venier : la reazione della conduttrice di Domenica In : FUNWEEK.IT - Ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te Romina Power e Al Bano Carrisi, in qualità di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata...

Romina Power ricicla il bracciale di Mara Venier : la reazione della conduttrice di Domenica In : Ospiti dell'ultima puntata di C'è posta per te Romina Power e Al Bano Carrisi , in qualità di sorpresa per la signora Annamaria: la donna è stata chiamata al cospetto di Maria De Filippi dai tre figli ...

Domenica In - Mara Venier fa il vuoto ancora : ma occhio al guizzo di Barbara D'Urso - grossi dubbi a Mediaset : Senza la concorrenza di Barbara D'Urso , Domenica In e Mara Venier continuano a volare. Si parla dello share di Domenica 20 gennaio, dove il contenitore di Rai 1 ha raccolto la bellezza del 18,2% di ...

Domenica In : Mara Venier saluta l’anziano attentatore di Togliatti - il PD protesta : Mara Venier Una puntata di Domenica In che ha lasciato qualche strascico, quella andata in onda ieri su Rai 1. Ospite del talk show iniziale Stefano Zurlo, fresco di pubblicazione del suo ultimo libro. Il giornalista racconta di aver avuto la possibilità di intervistare Antonio Pallante, che settantuno anni fa sparò a Palmiro Togliatti, e di aver riportato tale testimonianza all’interno del libro. La conduttrice Mara Venier, ...

Sconcertante - Mara Venier saluta il terrorista Pallante a Domenica in : polemiche feroci - lei risponde così : A Domenica In Mara Venier fa una gaffe. Nel momento in cui presenta un libro di Stefano Zurlo su Palmiro Togliatti, la conduttrice manda un saluto al terrorista Antonio Pallante , che attentò alla ...

Ascolti tv domenica 20 gennaio : testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier : Gli Ascolti dei programmi in onda ieri in prima serata domenica di sfida agli Ascolti a colpi di punti di share ieri 20 gennaio 2019. In prima serata su Rai1 Che tempo che fa con Fabio Fazio ha intrattenuto 3.071.000 spettatori pari al 14.8% di share. A seguire Il tavolo è stato invece seguito da 2.199.000 spettatori […] L'articolo Ascolti tv domenica 20 gennaio: testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier vola a Domenica In tra le gaffe. E su Instagram difende Romina Power : Mara Venier incassa un altro successo a Domenica In. La puntata del 20 gennaio domina lo share e conquista oltre 3 milioni di spettatori. Ormai Barbara D’Urso con Domenica Live è fuori dai giochi. Lei lo sa e si concentra sulla Dottoressa Giò. Mara dunque piace sempre più grazie alla sua spontaneità che a volte la porta a fare qualche gaffe. E Domenica non si è certo risparmiata. A parte la polemica politica, la Venier si è lasciata andare ...

Domenica In : Mara Venier fa il pieno di ascolti ma cala : Mara Venier stravince con Domenica In e batte le soap di Canale 5 Grande risultato nel pomeriggio del primo canale della Tv di Stato per Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata del 20 gennaio ha confermato, per l’ennesima volta, il grande successo del contenitore del dì festivo di Rai1: a seguire Mara Venier sono stati 2.644.000 telespettatori, pari al 17% di share, subendo un lieve calo. La scorsa puntata, infatti, aveva fatto ...

Domenica In - Mara Venier saluta Antonio Pallante - attentatore di Togliatti. È bufera : Mara Venier asfaltata. È successo dopo la puntata di Domenica In andata in onda Domenica 20 gennaio. La signora della Domenica Rai ha ospitato Stefano Zurlo. Il giornalista ha presentato il suo libro ‘Quattro colpi per Togliatti – Antonio Pallante e l’attentato che sconvolse l’Italia’. Zurlo ha intervistato l’uomo che il 14 luglio 1948 tentò invano di uccidere il segretario del Partito Comunista Palmiro ...

Mara Venier saluta Pallante - attentatore di Togliatti : è polemica : Sono molto dispiaciuta, ma vorrei fosse chiaro che la politica non c'entra nulla. Sono una persona molto spontanea', ha tenuto a precisare Mara Venier, anche se queste sue parole non hanno emarginato ...

Mara Venier affranta dopo Domenica In : 'Sono dispiaciutissima' - : Un errore che la Venier starebbe scontando caro: molti vertici della politica hanno infatti commentato il fatto come una pagina miserevole del servizio pubblico e hanno chiesto le scuse direttamente ...